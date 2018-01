Previa del España - Dinamarca

16/01/2018 - 17:33

Examen de nivel para afianzar las opciones de podio de los Hispanos España se mide a una herida Dinamarca en busca de pasar con pleno de puntos a la segunda fase

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de balonmano buscará una victoria clave este miércoles (20.30 horas/Teledeporte) ante la también candidata Dinamarca para clasificarse para la segunda y decisiva fase del Europeo de Croacia con altas posibilidades de estar en las semifinales.

De momento, España ha solventado sus dos primeros choques con triunfo, ante la República Checa y Hungría, pero ahora necesita firmar el pleno ante una de sus 'bestias negras' de los últimos años, pero que no parece tan amenazante como antaño por sus últimas actuaciones.

Con el pase asegurado, los 'Hispanos' saben de la importancia de hacerlo con el mayor número de puntos y eso pasa exclusivamente por batir a los daneses, que dejaron más dudas de las previstas tras caer este lunes contra todo pronóstico ante los checos, a los que los de Jordi Ribera habían apabullado.

Esto ha abierto el abanico de probabilidades en el Grupo D. El tercer triunfo español le haría pasar con cuatro puntos pase lo que pase y un buen panorama porque en el C también hay mucha igualdad. El empate no sería mal resultado siempre y cuando no pasase Hungría porque entonces Dinamarca pasaría con los mismos puntos, mientras que si los húngaros pasan, una derrota sería perjudicial porque entonces a los daneses no les afectaría su revés contra los checos.

Pero esto no debe estar en el pensamiento de un combinado nacional que afronta su primera gran prueba de exigencia en el torneo. Pese a los apuros sufridos para derrotar 27-25 a Hungría, España mostró temple para superar todos los obstáculos y una acertada gestión de los minutos claves del choque.

Ribera estará pendiente del estado físico de dos jugadores claves en ataque y en defensa. El pivote Julen Aginagalde apenas pudo jugar, mientras que Gedeón Guardiola, uno de los puntales del centro de la defensa, sufrió un golpe en el tobillo, aunque se ha descartado lesión. El problema del primero sirvió para que brillase Adriá Figueras, que firmó un partido óptimo.

España sabe que Dinamarca le pondrá muchos problemas para elaborar su ataque. El 6-0 danés es rocoso y de gran envergadura, lo que le suele facilitar la tarea a su buena portería con Niklas Landin, por lo que el seleccionador tendrá que apostar por la paciencia y la variedad táctica ofensiva.

Además, los de Nikolaj Jacobsen llegarán con ánimo de revancha tras la casi inesperada derrota ante la República Checa por un ajustado 28-27 que, junto a la sufrida en octavos del pasado Mundial ante Hungría, evidencia que el equipo no está al mismo nivel de hace unos años.

El lateral Mikkel Hansen sigue siendo el sempiterno líder de una actual campeona olímpica, muy peligrosa cuando puede correr, que ya en los últimos años ha vivido ya muchos enfrentamientos con los 'Hispanos', casi siempre favorables a sus intereses. Los dos últimos han sido uno para cada uno, con el recordado gol de Joan Cañellas en los cuartos del Mundial de Catar de 2015 y la victoria danesa en el pasado Europeo de 2016 por 23-27.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Pérez de Vargas (p), Corrales (p), Rivera, Entrerríos, Alex Dujshebaev, Viran Morros, Balaguer, Dani Dujshebaev, Gurbindo, Ariño, Sarmiento, Cañellas, Guardiola, Aginagalde, Goñi, Solé y Figueras.

DINAMARCA: N.Landin (p), Green (p), Kirkelokke, M.Landin, Hansen, Lauge Schmidt, Lindberg, Mortensen, Zachiarasen, Svan, H.Toft Hansen, R.Toft Hansen, Mollgard, Mensah Larsen, Olsen y Damgaard Nielsen.

--PABELLÓN: Arena Varadzin.

--HORA: 20.30/Teledeporte.