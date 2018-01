Jonas Folger renuncia al Mundial 2018 porque no se siente "capaz de pilotar al 100%"

17/01/2018 - 17:47

El piloto alemán Jonas Folger, que se perdió la última parte de la pasada temporada aquejado de una mononucleosis, ha anunciado su renuncia a competir en el próximo Mundial de MotoGP al no sentirse "capaz de pilotar al 100%", una decisión que ha causado estupor en el equipo Monster Yamaha Tech 3 donde iba a iniciar su segunda temporada en la máxima cilindrada del campeonato.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Estoy triste de decir esto, pero no pilotaré en MotoGP en 2018. No he sido capaz de alcanzar las mejoras que esperaba, y no me siento capaz de pilotar una MotoGP al 100% (...) Espero volver algún día y quiero agradecer a todos por vuestro apoyo", anunció Folger a través de un comunicado.

El máximo responsable del equipo, Hervé Poncharal, no ocultó su enorme sorpresa por esta renuncia. "Ayer por la noche (martes), recibí una llamada de Bob Moore, manager de Jonas Folger. No me podía creer lo que Bob me estaba diciendo por teléfono, que Jonas Folger había decidido no pilotar en la temporada 2018 porque no se siente recuperado al 100% mental y físicamente", explicó, añadiendo que le "cuesta creerlo", sobre todo por que tenía "mucha fe" en el germano.

"Respeto su decisión, aunque es difícil de digerir. Estoy todavía intentando encontrar una solución para sustituirle, algo que es una misión muy difícil, todos los pilotos competitivos ya tienen contrato. Pero en las carreras tenemos que ser proactivos e ingeniosos, esperamos hacer a alguien muy feliz", añadió Poncharal.

Folger, de 24 años, acumula casi una década de experiencia en las distintas categorías del Mundial de motociclismo. El año pasado llegó a la máxima categoría de la mano del Monster Yamaha Tech 3, con el que rindió a buen nivel durante la primera mitad de la temporada, hasta que la mencionada enfermedad le obligó a perderse las cuatro últimas pruebas del curso. Finalizó décimo en la clasificación general con 84 puntos.