Toni Bou suma su tercera victoria en el Mundial de Trial en Toulouse

20/01/2018 - 12:48

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) conquistó su tercer triunfo consecutivo en el Mundial de X-Trial, en una prueba disputada en Toulouse (Francia) en la que superó en la final a su compatriota Adam Raga.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El catalán volvió a vencer para mantener su pleno de victorias y encarrilar el que sería su duodécimo campeonato del mundo indoor consecutivo, cosechando 60 puntos y aventajando en 18 al segundo clasificado, Adam Raga.

El deportista de Piera se impuso a su máximo rival en la final disputada en la ciudad francesa, con una actuación casi impecable en la que penalizó tres puntos en las cinco primeras secciones.

Los 20 de Raga provocaron que la sexta y última parte de la prueba no tuviera que disputarse, alzando a Bou a lo más alto del podio acompañado del tarraconense y del francés Benoit Bincaz, que sorprendió a sus contrincantes para subir al tercer escalón.

Los españoles Miquel Gelabert, Jaime Busto y Jeroni Fajardo finalizaron cuarto, sexto y octavo respectivamente, en una prueba en la que el actual campeón aseguró haber realizado un "buen trabajo", centrando su mirada ya en la siguiente cita en Estrasburgo (Francia) el 26 de enero para ampliar su buena racha.

"He hecho un buen trabajo, a pesar del cansancio en los brazos. Sabía que era difícil arreglarlo de una semana para otra y será complicado también para el fin de semana que viene, en Estrasburgo. Pero he conseguido superarlo y en la final me he encontrado mejor; me ha salido una carrera muy buena", aseguró Bou tras la carrera en declaraciones recogidas por su equipo Repsol Honda.

"Estoy encantado de conseguir la victoria en Toulouse, uno de los mejores y más importantes triales. Es también muy importante lograr estas tres victorias consecutivas", finalizó.