Thomas Dressen: "La sensación en meta es indescriptible"

Kitzbühel (Austria), 20 ene (EFE).- El alemán Thomas Dressen, sorprendente vencedor del descenso del Hahnenkamm, el más peligroso de la Copa del Mundo de esquí alpino, comentó este sábado en la estación austríaca de Kitzbühel que "la sensación" que vivió "en meta es indescriptible".

"Es algo realmente 'guay'. Siempre soñé con ganar una prueba de la Copa del Mundo, así que lograrlo es algo tremendo. Pero haberlo hecho aquí, en Kitzbühel es algo muy difícil de asimilar y de explicar", comentó Dressen, nacido hace 24 años en Garmisch- Partenkirchen (Baviera), que 39 años después de que lo hiciese por última vez Sepp Ferstl (en 1979) volvió a lograr una victoria para Alemania en la monstruosa pista 'Streif', que alberga el descenso más peligroso del mundo.

"La verdad es que al mirar a los marcadores en la zona de meta y ver que llevaba el mejor tiempo, no me creía que lo había conseguido. Fue una sensación tremenda; y, a la vez, no me lo podía creer", afirmó.

"No estaba seguro de ser el ganador hasta que no bajase (el italiano Matteo) Marsaglia (con el dorsal 49), porque él lo había hecho muy bien en los dos entrenamientos para el descenso y no me fiaba", comentó Dressen tras lograr la victoria más importante de toda su carrera deportiva.

El flamante ganador valoró el emergente equipo masculino alemán, que este sábado también logró el sexto puesto gracias a Andreas Sander y el vigésimo merced a Josef Ferstl, hijo -de igual nombre- del que hasta este sábado era el último ganador alemán en el Hahnenkamm (la cresta del gallo).

"Hay un gran equipo, con muy buenos entrenadores, preparadores, 'fisios' y en general todo el cuerpo técnico. Pero también con unos grandes esquiadores, que nos llevamos muy bien y nos apoyamos unos a otros", explicó Dressen tras ganar el prestigioso descenso de Kitzbühel.