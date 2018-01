Juan del Campo: "He querido hacer más de lo que debía"

Kitzbühel (Austria), 21 ene (EFE).- El vasco Juan del Campo, único español participante en el eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino disputado en Kitzbühel (Tirol), en el que no se clasificó para la segunda manga declaró a Efe en Austria que "no" está contento, porque ha "empujado demasiado" y ha "querido hacer más de lo que había que hacer".

"Llevaba varios días encontrándome muy bien y he querido empujar más de la cuenta, he salido pasado de vueltas. La primera parte de la pista no la hice mal, pero la primera directa me mató un poco, porque salí por los aires y a partir de ahí fui peleándome durante todo el recorrido y acumulando retraso", explicó Del Campo, nacido hace 23 años en Mungía (Vizcaya).

"Y desde el primer bache de la zona intermedia hasta el último, me costó mucho. He querido hacer más de lo que debía hacer", indicó a Efe Del Campo en Kitzbühel, donde el noruego Henrik Kristoffersen ganó el eslalon por delante del austriaco Marcel Hirscher, líder de la Copa del Mundo de la disciplina y de la general de la Copa del Mundo de esquí alpino.

"Ahora sólo queda seguir trabajando e intentar sacar una manga como sabemos. Porque creo que estamos cerca", comentó a Efe este domingo el esquiador vizcaíno.