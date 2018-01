Morbidelli y Lüthi acuden al test de Sepang dispuestos a tomar el pulso a la MotoGP

24/01/2018 - 13:15

Los nuevos pilotos del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS de MotoGP, el italiano Franco Morbidelli y el suizo Thomas Lüthi, van camino de Sepang para afrontar tres días de test a partir del domingo y tomar el pulso a su nueva Honda RC213V que sólo el primero pudo probar en España en la post temporada.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Estoy deseando volver a subirme en la MotoGP en Sepang, porque en Valencia y Jerez disfruté mucho. Será importante empezar con buen ritmo, para así poder continuar el trabajo que empezamos a finales de 2017", comentó Morbidelli en declaraciones facilitadas por el equipo.

El vigente campeón de Moto2 es la gran apuesta del equipo, que le ha ascendido desde la categoría intermedia, para intentar mejorar sus resultados en MotoGP. No obstante, el gran reto del italiano será coger ritmo y velocidad con la nuevo moto.

"No vamos a Malasia con ninguna meta fijada. Lo primero será ver las sensaciones que tengo, tanto con la moto como conmigo mismo, en un circuito diferente como es Sepang. Después podremos empezar a trabajar en ajustar mejor nuestra puesta a punto base para adaptarla al circuito y a las condiciones, lo mismo que hicimos en los dos primeros test en España", señaló.

Después del parón invernal el equipo pone rumbo a Malasia para abrir la pretemporada. Y será el estreno de Lüthi en el equipo, pues su lesión en la pierna durante los entrenamientos cronometrados del Gran Premio de Malasia del año pasado le hizo perderse las dos últimas carreras de Moto2 y le impidió estar en los test de Valencia y Jerez con su nuevo compañero.

"El objetivo principal durante el invierno ha sido volver a estar en forma lo antes posible para volver a entrenar bien otra vez. Ha sido difícil para mí, pero he mejorado mucho y ahora mismo me siento bien. Estuve entrenando con la moto de cross con Julián Simón en España y me encontré bien sobre la moto, así que todavía llego más motivado a mi debut en MotoGP en Sepang", apuntó.

Luthi, que pasará de luchar con Morbidelli por el título en Moto2 a ser su compañero en la categoría reina, cree que en Malasia será muy importante "mantener la calma". "Tengo que centrarme en aprender y entender la moto. Para mí es un nuevo reto, pero estuvo bien ver cómo trabajó Franco para adaptarse a la MotoGP en Valencia, porque ahora yo tengo que hacer exactamente lo mismo", aseguró.

Por su parte, el 'Team Principal' del equipo, Michael Bartholemy, comentó que han tenido un invierno ajetreado. "Franco llega al test de Sepang tras completar dos buenos test en España y con una meta clara; seguir familiarizándose con la Honda RC213V en un circuito cuyas características son muy diferentes de las de Valencia y Jerez. De momento su progreso ha sido bueno", celebró.

"Con Tom no empezamos de la mejor manera, ya que la lesión que se produjo en Malasia le impidió entrenar a finales de 2017. Durante el invierno ha trabajado duro para recuperar su forma física y, en las sesiones de entrenamientos que hemos organizado con él en España, hemos comprobado que ya está listo para debutar en MotoGP. Espero que podamos aprovechar los test en Sepang, Buriram y Catar para recuperar el tiempo perdido", auguró.