Laso: "Los turcos son peligrosos, incómodos e impredecibles"

Madrid, 24 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en calificar al Anadolu Efes, su rival de este jueves en la Euroliga, como un equipo "peligroso, incómodo e impredecible", y apuntó el posible regreso de Anthony Randolph y las dudas de Luka Doncic y Trey Thompkins.

"Ha sido el primer entrenamiento de Luka Doncic, que ha pasado muy mal fin de semana. Todavía tiene que recuperarse porque ha estado en cama varios días. Trey Thompkins ha tenido algo en el estómago y ha venido pero no ha entrenado y le hemos mandado para casa. Veremos si lo podemos recuperar para mañana; y hemos metido a Anthony Randolph que ya estaba en dinámica de equipo y hoy ha sido el primer día que ha hecho el entrenamiento completo, con lo cual incorporamos un jugador, pero tenemos a los dos entre algodones", informó Laso.

Sobre la posibilidad de que Randolph pudiera disputar algunos minutos, Laso no quiso asegurar nada.

"Debemos ir paso a paso, creo que le debemos meter poco a poco, pero veremos a ver cómo están los otros", dijo.

"Siempre cuesta meter a jugadores en el equipo, son diferentes estados de forma. Rompen un poco el ritmo de ellos y del equipo, porque pierden mecanismos. Ahora mismo el primero en volver es Anthony, luego será Gustavo Ayón y luego Sergio Llull", comentó.

El Anadolu es el farolillo rojo de la clasificación, pero no por eso deja de ser peligroso.

"El Efes está siempre está en todas las quinielas, tiene gente de mucho talento y gente muy atlética que puede jugar en diferentes posiciones y es un equipo peligroso e incómodo. En los últimos años hemos tenido, en líneas generales, buenos resultados con ellos, pero es un equipo imprevisible capaz de en dos días hacer un mal partido como hicieron en Moscú y jugar completamente distinto y hacer un gran partido ante el Fenerbahce. Al final llevan victorias en la Euroliga y son peligrosos", explicó el técnico del Real Madrid.

Para el aficionado, éste es un partido de los que hay que ganar casi de forma obligatoria.

"No pienso en que partido se puede ganar y en cual se puede perder, creo que todos se pueden ganar y perder. No me paro a pensar mucho en estas cosas", apuntó Laso.

En la última jornada, en Malága y ante el Unicaja se truncó la racha de victorias del equipo.

"El tema de los resultados no debería afectarnos. Entiendo que la prensa y los aficionados hablen de eso. No estoy contento con haber perdido en Málaga, no. Nos encontramos con un equipo que jugó muy bien y nosotros cometimos fallos. Peleamos hasta el final, pero no hay que quitar méritos al Unicaja", comentó.

El Anadolu es un equipo distinto al del partido de ida, en la primera jornada de la temporada.

"Con Peras (Velimir Perasovic el anterior entrenador) eran un equipo muy rápido, muy bueno en campo abierto y con la sensación de mucha agresividad defensiva, ahora han cambiado jugadores ha entrado Zoran Dragic, McCollum está compartiendo puesto, ha salido Josh Adams, creo que el nuevo técnico (Ergin Ataman) está intentando tener más orden, pero las señas de identidad siguen con jugadores que son buenos en el uno contra uno, generan canastas y están jugando con un '4' siempre abierto que puede ser Derrick Brown o Brock Motum, con lo cual se nota el cambio", finalizó Pablo Laso.