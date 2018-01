Viñales: "Renovar te quita un peso de encima para centrarte en el título"

24/01/2018 - 15:04

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha explicado que "no había motivo para esperar más" para anunciar su renovación por dos años en el equipo, teniendo en cuenta que ambas partes estuvieron de acuerdo en cuanto se pusieron a hablar y que este acuerdo le permite quitarse "un peso de encima" para centrarse en el gran objetivo de 2018, lograr el título de campeón mundial.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"En Yamaha siempre tienen en mente ganar el título y me siento muy bien en el equipo. No había motivo para esperar más. Se habló y ambas partes decidimos seguir dos años mas. Al final es sacarse un peso de encima y centrarse en intentar lograr el objetivo en estos tres años que quedan (...) Ni me podía imaginar que solo con el primer año Yamaha ya iba a confiar en mí de esa manera", reconoció Viñales ante la prensa tras la presentación del equipo celebrada en Madrid.

En el mismo día que se anunció su renovación hasta la conclusión del Mundial 2020, el catalán deseó que "ojalá renueve" su compañero de equipo. "Valentino (Rossi) es una figura muy importante en nuestro equipo. Siempre te hace dar un cinco por ciento más porque estar delante de él significa luchar por las victorias. Siempre es motivante tenerlo de compañero", alabó al italiano, al que superó en su primera temporada juntos en Yamaha.

"En la pista no hay nombres. Acabar el año como primera Yamaha fue un objetivo muy bonito ya que no se pudo luchar por el Mundial, pero eso no significa nada. Es un nuevo año, todo empieza de cero y hay que dar el nivel todo el año. No vale darlo en dos carrera y luego aflojar, hay que apretar hasta el final", animó.

"LOS CAMBIOS NOS CONFUNDIERON"

Repasando su primera temporada en la máxima categoría, Viñales destacó que ha "aprendido más de los malos momentos que de los buenos". "De mitad de temporada hacia adelante fue muy difícil para mí, pero eso me hizo fuerte. Este año va a ser más fácil, conozco mejor al equipo y ellos a mí, y también sé cómo va la moto en cada pista. No hay que dormirse, hay que mejorar carrera a carrera para llegar al nivel mas alto", reiteró.

En este sentido, reconoció que "todos los cambios" realizados por Yamaha durante la temporada les "confundieron un poco". "Es importante hacer una buena base en esta pretemporada y mantenerla hasta el final. Tenemos mucho trabajo que hacer estos test, sobre todo en Malasia, pero estoy contento, tengo muchas ganas", se animó.

Además, el de Roses dejó claro que este año piensa ser más fiel a sus propias impresiones a la hora de tomar decisiones. "Las opiniones siempre sin importantes y de las críticas hay que coger lo más constructivo, pero uno tiene que seguir sus instintos y es lo que haré este año", prometió, añadiendo que "Marc (Márquez) es el piloto a batir porque tiene el título". "Ducati, Valentino (Rossi), Dani (Pedrosa) también estarán ahí en cada carrera. Son grandes rivales", alabó.