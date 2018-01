La ITU absuelve al sudafricano Henri Schoeman, bronce en Rio, de cualquier infracción antidopaje

24/01/2018 - 16:37

La Unión Internacional de Triatlón (ITU) comunicó este miércoles que ha absuelto al sudafricano Henri Schoeman, bronce en los pasados Juegos de Río de Janeiro, de cualquier infracción antidopaje como se había especulado oficiosamente.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Schoeman, de 26 años, finalizó la prueba por detrás de los británicos Alistair y Jonathan Brownlee, pero su nombre había aparecido la semana pasada en una serie de correos electrónicos de grupo 'Fancy Bears', el grupo de 'hackers' que desvela posibles casos de dopaje ocultados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en los que se aseguraba que el triatleta había dado positivo por 'Prednisolona', un esteroide prohibido.

"A raíz de la investigación abierta por la ITU y el COI sobre la publicación en algunos medios de alegaciones relacionadas con Henri Schoeman y un resultado analítico adverso (AAF) que se habría producido en los Juegos de Río, todas las partes implicadas quieren declarar que el caso no ha sido considerado como una violación del reglamento antidopaje", confirmó la ITU en un comunicado.

El organismo recalcó que todo se ha hecho "de acuerdo" a las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y que el proceso terminó en que no se "registró" ningún AAF, lo que exonera al sudafricano de cualquier infracción.

"La ITU quiere reconocer y agradecer a Henri Schoeman, que se ha mostrado plenamente cooperativo, facilitando cualquier información tanto al COI como a la ITU durante este proceso y desde que la información fue públicamente desvelada", añadió la federación que preside la española Marisol Casado.

Precisamente, Casado recalcó que se sentían "extremadamente satisfechos" que se haya cerrado "completamente" esta investigación y que se haya "limpiado" el nombre de un triatleta que ha "cooperado, apoyado y asistido en todo momento" a la ITU y al COI para "clarificar estas circunstancias, incluso bajo una gran presión".

"El profesionalismo y la apertura mostrados por Henri Schoeman deben ser un ejemplo para cualquier atleta que pueda enfrentarse a una situación como esta. En la ITU creemos firmemente en el deporte limpio porque eso es lo que hace que nuestro deporte y nuestros atletas sean grandiosos", añadió la española.

Además, la Unión Internacional de Triatlón aseguró que el COI está "investigando las circunstancias" que provocaron que la información sobre Schoeman fuese divulgado públicamente y que "está tomando los pasos necesarios para proteger la información confidencial de los deportistas". "El COI condena con firmeza y procesará cualquier intento ilegal de desvelar cualquier información confidencial", sentenció.

Por su parte, Henri Schoeman celebró la noticia de algo que ya sabía "desde el principio" que se inició la investigación. "No ha habido nunca un resultado positivo, un AAF o la necesidad de una Exención por Uso Terapéutico (TUE). Nunca he fallado en un control de dopaje en mi carrera deportiva ni he tenido nunca que solicitar una TUE", advirtió en un comunicado en su página web.

En este sentido, recalcó que siempre trabaja "extremadamente duro" porque el triatlón es su "pasión". "Tengo el máximo respeto por mis competidores y mis valores e integridad nunca me permitirían abusar de ninguna sustancia para obtener una ventaja", afirmó.

"Ha habido muchos comentarios y juicios hirientes sobre mi persona en la última semana, sin embargo, me considero afortunado de contar con el apoyo y el aliento de mi familia, amigos y admiradores. Me complace dejar esto atrás y seguiré esforzándome para centrarme en mi preparación para los Juegos de la Commonwealth en abril y en la temporada 2018 de las Series Mundiales", concluyó.