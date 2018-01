Belmonte: "Es bonito pensar en Tokio, pero antes hay que quemar etapas"

Sevilla, 25 ene (EFE).- Mireia Belmonte, campeona olímpica y mundial en los 200 mariposa, quiere "hacer el mejor año posible" en 2018 y asaltar el récord continental de esa distancia en el Europeo de Glasgow, y afirmó sobre el objetivo de Tokio 2020 que "es bonito pensarlo como motivación", pero antes "hay que quemar etapas".

La nadadora española, en declaraciones a Efe, consideró un desafío aún "muy a largo plazo" los Juegos Olímpicos, pues hay un camino de preparación en "competiciones importantes como Mundiales, Europeos, o este año los Juegos Mediterráneos", que son "objetivos para los que hay que quemar etapas e ir pasándolos poco a poco, no sólo pensando en el objetivo a largo plazo, de cuatro años".

Belmonte, que hizo varios largos durante una actividad lúdico-deportiva en el centro Viding La Rosaleda de Sevilla, como 'embajadora' de esa cadena de gimnasios, destacó que el año en el que hay Europeo es "complicado, porque está en medio del ciclo olímpico y hay gente que baja un poco la guardia y otra, al revés".

Su apuesta es por "la segunda opción", la de "intentar hacer el mejor año posible para afrontar la segunda parte del ciclo olímpico con muchas más ganas", y aseguró que su reto inmediato será intentar batir en el Europeo de agosto el récord continental de 200 mariposa.

Explicó que para ella supondría "el siguiente paso" en piscina larga, pues aunque es plusmarquista mundial de 400 estilos en piscina corta, no tiene "ningún récord de Europa ni del mundo en piscina de 50, con lo que es un objetivo bonito para cumplirlo".

"Con mi mejor marca estoy a unas décimas, así que es complicado porque siempre lo es batir tu mejor marca personal, pero lo veo asequible y, si lo consigo, estaré muy contenta", manifestó a Efe la mejor nadadora nacional de todos los tiempos.

Para la badalonesa, de 27 años, en campeonatos como el Europeo de Glasgow "es importante coger fuerza y también un poco de referencias de cómo están las rivales, por lo menos en Europa", y después tiene previsto seguir "con varias copas del Mundo en piscina de 25 y en 2019 el Mundial", y ya estará "casi a las puertas de los Juegos".

Serán sus cuartos Juegos. Debutó con 17 años en Pekín 2008, ganó dos platas en Londres 2012 y un oro y un bronce en Río 2016-, y preguntada sobre si confía superar ese listón en Tokio comentó que aún no sabe los objetivos que se va "a marcar", pues ahora "lo más importante es este año" que en este momento tiene "a la vista".

"Superar la medalla de oro ya es imposible, porque ya no hay más alto. No sé lo que va a pasar, pero siempre intento ir a lo más alto", subrayó Belmonte, que renunció en diciembre al Europeo en piscina corta de Copenhague para centrarse en la temporada larga, en la que también volverá a competir en unos Juegos del Mediterráneo.

"La última vez fue en Pescara 2009 y fue una experiencia muy bonita. Este año son en casa (en Tarragona) y espero que sea todavía más bonita de vivirla", dijo la catalana, que aún no sabe si estará el próximo diciembre en el Mundial en piscina corta de Hangzhou (China), pues "queda un año" y dependerá de su estado de forma.

La considerada mejor deportista española de la historia indicó que está "mucho mejor" de los "episodios de mareos y vértigos" que tuvo al inicio de la temporada y que pudieron deberse a que comenzó a "entrenar "de forma continua hace un mes y siempre cuesta un poco empezar a coger la forma", por lo que espera haberlo superado.

Mireia, como ya criticó su entrenador, el francés Fred Vergnoux, lamentó además la falta de apoyo que tienen los deportistas de elite en algunos aspectos en España, al no contar con todos los medios idóneos para su preparación y para recuperar y cuidar su cuerpo.

A su juicio, no se trata de pedir "favores", es algo "esencial para un deportista", ya que trabajan con su cuerpo "y qué menos que recuperarlo para seguir rindiendo al día siguiente, y a la semana y al mes siguiente; lo mínimo que tenemos que tener es un fisio para que te recuperes y puedas seguir entrenando cada día", afirmó.

"Es como si un coche no lo llevas al mecánico; al final un día se rompe, y es lo que me pasó a mí en 2015 con los hombros, por eso creo que es importante tener la figura de una fisioterapeuta que me pueda acompañar todo el año y esté conmigo casi cada día", recalcó.

Sobre el hecho de que figuras mundiales como ella tengan que estar reclamando esos medios, Belmonte dijo que cree que "esto sólo pasa en España", donde "tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, como todos los países, pero en mi caso creo que es importante que se preste atención a la gente que está en el alto rendimiento y que vivimos de trabajar con nuestro cuerpo".

"Lo ponemos al máximo y lo exigimos muchísimo cada día, hasta el punto de que hay veces que necesitas una recuperación para continuar haciendo lo que más te gusta", concluyó.