Laia Sanz: "Echábamos de menos un Dakar así"

Madrid, 25 ene (EFE).- Pocos pilotos pueden presumir del currículum de Laia Sanz en el Dakar. La española cruzó la meta en sus ocho participaciones en el rally más duro del mundo. En los últimos años, además, permanece instalada en la elite. Fue novena en la clasificación general de 2015 y en la edición que acaba de terminar obtuvo su segundo mejor resultado: fue duodécima.

"Tiene mucho mérito", subraya durante una visita a la sede de la Agencia EFE en Madrid. Inconformista, durante la entrevista la trece veces campeona del mundo de trial y cinco de enduro advierte de su intención de "mejorar en aquellos tipos de pista en los que no va tan bien" para volver a figurar dentro del top-10.

"Creo que este año hubiese sido posible terminar ahí sin las caídas, pero ahora no sirve de nada decir que si no me hubiese caído habría estado ahí. En el Dakar a todos nos pasan cosas. Todo el mundo tiene algún mal día, así que tengo que estar contenta", dice.

- Pregunta (P): ¿Regresa del Rally Dakar satisfecha por su duodécima posición en la general de motos?

- Respuesta (R): El objetivo era estar entre los quince primeros y, viendo la lista de inscritos de este año, tiene mucho mérito. Es el año que más pilotos oficiales ha habido y lo veía difícil.

Después de la carrera estoy contenta por haber acabado tan cerca del top-10. Creo que hubiese sido posible terminar ahí sin mis dos caídas, pero ahora no sirve de nada decir que si no me hubiese caído habría estado ahí. En el Dakar a todos nos pasan cosas, todo el mundo tiene algún mal día, así que tengo que estar supercontenta.

- P: ¿Las caídas en las etapas 10 y 11 le han mermado?

- R: La de la 10 me penaliza porque perdí los 'trips' y al ser una etapa bastante navegada tuve que seguir a otro piloto. Creo que ese día podría haber tirado más fuerte, perdí una exageración de tiempo. Al día siguiente, saliendo entre coches y camiones, la pista estaba mal. En esas condiciones me cuesta un poco y me comí el polvo de un camión mucho rato. Después tuve la caída fuerte.

Ese día perdí mis opciones de finalizar en el top-10.

- P: ¿Ha visto el vídeo de la caída?

- R: Sí. Pensé en mis padres, que se preocuparon al ver las imágenes. La caída fue inesperada. Era final de etapa, estaba cansada y la caída fue fuerte. Me quedé desorientada al principio.

- P: ¿Lo acusó mentalmente?

- R: Mentalmente lo acusé un poco y, además, me quedé tocada físicamente un par de días. Tuve la suerte de que anularon la etapa siguiente y eso me vino muy bien para recuperar un poco de fuerzas.

- P: ¿Se le hizo duro?

- R: Este año ha sido duro, especialmente para los coches y los camiones porque al haber tanta arena ellos sufren más. Ha sido más exigente que el año pasado, pero los pilotos hemos disfrutado más. Echábamos de menos un Dakar así. Lo que ha traído Marc Coma ha sido muy positivo. Necesitábamos volver un poco a esto. Ha sido una prueba exigente, variada y con mucha arena. Yo he disfrutado mucho.

- P: ¿Qué ha sido lo mejor de este Dakar?

- R: Que no tuvimos tregua. No ha habido ninguna etapa imposible, pero todas las etapas han mantenido una exigencia alta. La dureza ha sido continuada, sin descanso. Se ha mantenido mucho el nivel durante toda la carrera.

- P: ¿Necesitó dar un salto a nivel físico?

- R: Sí, me he preparado durante todo el año. No tuve ninguna lesión y pude hacer un trabajo más constante. Además, entrenar tanto para el Mundial de enduro me vino bien. Llegué mejor preparada. Y la moto (KTM 450 Rally) también ha supuesto un paso importante.

- P: ¿Qué valor le da al hecho de haber terminado ocho veces el Dakar en ocho participaciones?

- R: Lo valoro muy positivamente porque en moto hay muy poca gente que haya terminado tantas ediciones. En los últimos cinco años, además, estuve a un muy bien nivel, entre los quince primeros. Eso tiene mucho mérito.

- P: ¿Se puede considerar la mejor piloto de la historia?

- R: Yo voy haciendo año a año. Creo que tengo margen de mejora todavía. En este Dakar he ido muy bien, pero hay cosas que mejorar y sé por dónde tirar. Ahora me voy a centrar en los rallys para intentar conseguir algo positivo y mejorar un poco en aquellos tipos de pista en los que no voy tan bien.

- P: ¿El desafío es mejorar el noveno puesto de 2015?

- R: Con un Dakar como el de este año podría igualar el top-10, aunque es complicado. Tiene que ir todo muy bien. Creo que este año hubiese podido ser, con una carrera perfecta, pero la caída me hizo perder tiempo en Fiambalá y me alejó del top-10.

- P: ¿Cuáles son sus planes para 2018?

- R: Primero, descansar un poco, más que otros años. El descanso es una parte del entreno y voy a tener un poco más de margen. Luego haremos carreras del Mundial de Rallys, alguna carrera en España del Nacional de enduro y alguna carrera extrema. Estos dos últimos años combinar enduro y rallys me ha costado mucho.

Creo que ahora mismo el nivel es altísimo y si quiero luchar en igualdad de condiciones con pilotos que están ahí tengo que hacer como ellos y dedicarme al cien por cien a los rallys.