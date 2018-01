Valverde firma un tercer puesto en el Trofeo Serra de Tramuntana tras siete meses de lesión

26/01/2018 - 19:34

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) ha obtenido este viernes, tras casi siete meses de lesión, el tercer puesto en el Trofeo Serra de Tramuntana, que se ha adjudicado el belga Tim Wellens (LTS) seguido del italiano Gianni Moscon, correspondiente al segundo día de la Challenge de Mallorca.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El murciano arañó la tercera posición en el día más duro de la Challenge. Tras casi siete meses sin ponerse un dorsal, Valverde confirmó su recuperación física. El ciclista peleó frente a los mejores el Trofeo Serra de Tramuntana, segundo día de competición de la Challenge de Mallorca con 140 km y seis altos puntuables, y que se llevó el belga Tim Wellens.

Tras una buena labor del Movistar Team para controlar la carrera en las tres primeras ascensiones, Valverde pasó a la acción en la subida a Sa Batalla, a más de 40 kilómetros desde el final. Sólo mantuvo su ritmo el austriaco Gregor Mühlberger (BOH), Gianluca Brambilla (TFS) y los dos hombres con quienes se jugó la carrera: Moscon y un Wellens que atacó en repetidas ocasiones, en especial en los tramos de descenso.

Fue en la bajada del Coll d'En Bleda, último alto del día, cuando Wellens, que ya había abierto una docena de segundos sobre Valverde en el descenso del Puig Major, sin llegar a descolgarlo definitivamente, se marchó junto al transalpino para hacerse con el triunfo, mientras Valverde sumó así el primer podio del 2018 entrando a 24 segundos del belga, que se hizo con la victoria en este mismo trofeo el año pasado.

El español obtuvo el meritorio tercer puesto a falta de dos días para que termine la Challenge. Será este sábado cuando se dispute el Trofeo Lloseta, con 175 kilómetros de recorrido en la localidad de Andratx. La competición finalizará el domingo con el Trofeo Playa de Palma, transcurrido sobre 159 kilómetros en Palma de Mallorca.

VALVERDE: "LAS SENSACIONES HAN SIDO BUENÍSIMAS"

Valverde confirmó sentirse en muy buenas condiciones encima de la bicicleta. "El balance del día es muy bueno. Me he sentido muy bien. Sabía que estaba entrenando bien, pero hoy eran las mejores condiciones para saber si de verdad mi rodilla estaba recuperada, porque hemos tenido de todo: frío, lluvia y carreteras peligrosas", indicó.

"Mis sensaciones han sido buenísimas. Sobre todo en los puertos, me he encontrado muy bien subiendo. Bajando pasaba un poco de dificultades. Iba con un poco de miedo y sobre todo no quería correr ningún riesgo porque el suelo estaba muy peligroso, declaró.

El murciano afirmó que este tercer puesto le sabe a victoria. "Ha sido una pena las caídas de mis compañeros, pero es que era muy difícil mantenerse encima de la bicicleta. Por eso sabía que en la fuga en la parte final se me acabarían yendo si arriesgaban más que yo. Tengo que dar la enhorabuena a Wellens y Moscon, pero realmente para mí hoy ser tercero es como una victoria. Estar con gente de ese nivel después de lo que he pasado es para estar muy contento. Sabía que estaba bien, pero quizá no tanto", sentenció.