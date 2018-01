España se venga de Francia y pasa a la final del Europeo de balonmano

Como es que los lumbreras del boicot a todo lo catalán no hacen boicot a la selección española de balonmano ya que hay bastantes catalanes en ella o la gente de Huelva no les grita a los jugadores catalanes a por ellos oé, oe y que los echen de la selección a los catalanes, cuadrilla de cínicos e hipócritas, meteros las fresas donde os quepan y no soy catalán ni vivo allí pero me da asco el cinismo.