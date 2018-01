Raúl Entrerríos: "Todos hemos creído, es una victoria merecida"

26/01/2018 - 21:30

El capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entrerríos, elogió a la labor de "equipo" y fe de los 'Hispanos' ante Francia este viernes para sacar el billete a la final del Europeo 2018, logrando una "victoria merecida" ante la favorita.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"España ha realizado un partido muy completo, con una gran defensa y teniendo paciencia en ataque para encontrar situaciones de lanzamiento para ampliar la renta y jugar con el tiempo en la segunda mitad", indicó un Enterríos clave en especial en el segundo tiempo, terminando con seis tantos y como MVP.

"He intentado aportar como siempre en cada faceta del juego, en cada acción me he dejado el alma, pero esto ha salido bien porque todos hemos creído, es una victoria merecida", añadió tras el duelo en Zagreb, desquite de una España incapaz de superar a los galos en duelos de cruces internacionales desde el 2000.

Por el lastre de los últimos años ante Francia, campeona del mundo y dominadora del balonmano en el siglo XXI, el jugador asturiano expresó el mérito de España. "Tiene muchísimo valor llegar a la lucha por el oro. Si estamos aquí es por el valor que estamos dando a nuestro juego, al colectivo, a luchar cada balón, cada defensa, y sin todo esto no hubiéramos llegado hasta la final", afirmó.

"Este es el camino, seguir trabajando con la misma humildad, respetando sea cual sea el rival en la final, tiene muchísimo valor llegar a la lucha por el oro y más después de derrotar a un equipo campeón como Francia", indicó, con la mente ya en la final del domingo, quinta de un Europeo para España, en búsqueda de nuevo de su primer oro continental.