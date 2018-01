Damián Quintero luchará por el bronce en el Abierto de París

27/01/2018 - 11:52

El karateca español Damián Quintero, número uno del ranking mundial, ha caído ante el taiwanés Yi-Ta Wang en la tercera ronda del Abierto de París, y este domingo luchará por el bronce frente al venezolano Antonio Díaz.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El malagueño ha superado holgadamente las dos primeras rondas de la primera fase de la competición, en las que ha ganado por 5-0 al estadounidense Joseph Martínez y al azerbaiyano Roman Heydarov. Sin embargo, en tercera ronda se ha enfrentado al rival de China Taipei, Yi-Ta Wang, que se ha impuesto al español por un ajustado 3-2 y que disputará la final contra el japonés Ryo Kiyuna.

Ya en la repesca, Quintero ha conseguido vencer por sendos 5-0 al italiano Samuel Stea y a otro de los rivales más difíciles en la modalidad de katas, el alemán Ilja Smorguner.

La lucha por el bronce hará que Quintero y Díaz se vuelvan a ver las caras sobre el tatami. Ambos se han enfrentado en diferentes ocasiones, con un número similar de victorias tanto para el español como para el venezolano.

Tras cinco meses apartado de la competición debido a una lesión muscular, el español pudo resarcirse de la desilusión del año pasado en este mismo torneo, en el que no consiguió luchar por las medallas, aunque se ha quedado "con la miel en los labios" al no haber podido plantarse en la final. "Siempre salgo a ganar, pero lo importante es haber vuelto a la alta competición después de la lesión, y las sensaciones no han sido malas", indicó.

El Abierto de París es el primero de los siete Abiertos que se celebrarán este año en la Liga Mundial de Karate. Será a partir del verano, según lo previsto, cuando estos torneos comiencen a puntuar para la clasificación olímpica.