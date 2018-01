Franco Morbidelli: "Estamos mejorando paso a paso"

29/01/2018 - 17:44

El piloto italiano de MotoGP Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha comentado al término de la segunda jornada de 'test' en el circuito de Sepang (Malasia) que pese a las dos caídos sufridas siguen mejorando "paso a paso" su nueva Honda RC213V, igual que su compañero Tomas Lüthi, quien no la pudo probar en los test de final de la pasada temporada.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Hemos terminado con un tiempo decente, estamos mejorando paso a paso y sabemos en qué puntos tenemos que concentrarnos mañana", señaló Morbidelli en declaraciones facilitadas por el equipo.

El actual campeón del mundo de Moto2 lamentó haber perdido mucho tiempo con sus dos caídas, pero celebró haber solucionado el día. "Las dos caídas han sido frenando y pienso que, más que otra cosa, han sido debido a mi inexperiencia. Pero aun así hemos podido trabajar bien esta tarde y la moto ha mejorado", argumentó.

"El plan al final era hacer un simulacro de calificación, un ataque al cronómetro, entrar otra vez y salir de nuevo a buscar una vuelta rápida, pero ha comenzado a llover un poco y he decidido dar una vuelta más en el primer ataque y no parar. Creo que ha sido una buena decisión porque en la tercera vuelta ha comenzado a llover más fuerte", destacó.

También el 'rookie' Tom Lüthi, en su segundo día con la Honda de MotoGP, mejoró sus tiempos y sigue trabajando en su adaptación al nuevo equipo y a la categoría reina. "Hemos podido salir bastante pronto y comenzar a trabajar", indicó.

"Lo importante es que hemos mejorado con respecto al domingo. Ha sido un día interesante, y he pasado la mayor parte trabajando en mis sensaciones con el tren delantero, ya que con este neumático delantero no es fácil tener buen tacto. Durante el día y, según han ido mejorando mis sensaciones, he podido acercarme un poco más al límite y eso me hace feliz", aseguró.

La mejora del suizo ha sido todavía más grande, rebajando sus tiempos en casi dos segundos en la que ha sido su segunda jornada sobre la Honda RC213V con la que defenderá los colores del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS esta temporada.