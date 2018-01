Méndez de Vigo subraya "la solidaridad" de los Hispanos en la remontada a Suecia

30/01/2018 - 13:15

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, elogió "la solidaridad" que mostró la selección española masculina de balonmano para conquistar el título de campeona de Europa, un éxito que provocó que "muchos españoles se sintieran muy orgullosos".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Me fui preocupado al descanso, pero lo que me impresionó de la segunda parte fue la defensa '5-1' que nos dio un éxito bárbaro y que requiere basculación, rapidez y sobre todo compañerismo, solidaridad. Es lo que más me impresionó de esa remontada, la solidaridad, y eso habla de gente buena, con afecto unos por otros", expresó Méndez de Vigo durante la recepción de este martes a la campeona de Europa en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El dirigente confesó que sintió "una emoción íntima" cuando se culminó la victoria y que su primer recuerdo fue para Francisco V.Blázquez, con el que vivió "la experiencia triste" con la dura derrota del equipo femenino ante Francia en los pasados Juegos de Río de Janeiro.

"Me acuerdo de sus lágrimas, pero me han dicho que el domingo también llorabas de emoción", añadió dirigiéndose con una sonrisa al mandatario federativo. "Habéis conseguido que muchos españoles nos sintiéramos muy orgullosos de vosotros", celebró Méndez de Vigo.

Además, el ministro rememoró el acto de despedida del combinado nacional para afrontar el Europeo y las palabras de Raúl Entrerríos, capitán, que le llamaron "la atención" y relacionadas con la importancia de conjugar "la humildad y la ambición", lo que considera "dos condiciones esenciales para tener éxito".

El político cree que "desde el primer momento" los 'Hispanos' hicieron "concebir esperanzas" a los aficionados dentro de un campeonato que calificó de "extraordinaria calidad" y que supone "un mérito más" de los de Jordi Ribera.

En nombre de los campeones tomó la palabra Raúl Entrerríos, que dio las gracias por un recibimiento que les hacía sentirse "muy felices y muy orgullosos". "Estamos con una medalla de oro que es un gran premio para todos: para nosotros como grupo, para el balonmano en general y el país", apuntó.

"Es difícil asimilar lo que está ocurriendo. Hemos hecho historia con un Europeo que se resistía y que con el paso de los días valoraremos mucho más. Este éxito se basa en lo que hemos hecho como grupo porque el balonmano tiene una serie de valores que son difíciles de conseguir en otra disciplina y lo más difícil ha sido transmitirlo, pero lo hemos hecho con el apoyo de la gente", prosiguió el capitán.

El jugador del FC Barcelona Lassa se refirió al "increíble e inolvidable" recibimiento que tuvieron a su llegada a Barajas. "Queremos dar las gracias a toda la gente que ha hecho esto posible. Seguiremos peleando por dejar el balonmano español lo más alto posible y prometemos entregarnos como hemos hecho en este campeonato", sentenció el asturiano, que entregó tanto a Méndez de Vigo como a José Ramón Lete, presidente del CSD, una camiseta del combinado con su nombre por detrás.