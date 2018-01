Morbidelli: "Me voy satisfecho y deseando volver ya en Tailandia"

30/01/2018 - 15:07

El piloto italiano de MotoGP Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que se va "satisfecho" de los tres días de test oficial de pretemporada en Sepang (Malasia) por haber ido mejorando sus tiempos y pese a las caídas del segundo día que le han dejado alguna secuela en la mano para este último día.

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

"Ha sido el primer test del primer año, hemos podido hacer muchas cosas y me he sentido bien trabajando con mi equipo, así que me voy satisfecho y deseando volver ya en Tailandia", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Morbidelli explicó que en este último día estuvo mermado por el dolor en la mano fruto de la caída del lunes. "Cuando me he subido a la moto esta mañana me dolían los dedos de mi mano izquierda debido a la caída del lunes, pero he podido seguir entrenando tras tomar unos calmantes. Esta tarde hemos trabajado con el neumático medio y estoy contento con el resultado", aseguró.

"He podido dar muchas vueltas y los tiempos estaban en torno al 2:01 bajo, lo que no está mal con esta goma. Al final hemos querido probar a hacer una vuelta rápida, pero las condiciones no eran tan buenas como las de esta mañana y no he podido mejorar mi tiempo", lamentó en este sentido.

Y es que Morbidelli perdió tiempo por la mañana debido al dolor en su mano izquierda, y el vigente campeón de Moto2 tuvo que pasar por el centro médico, aunque las radiografías descartaron cualquier tipo de fractura y pudo volver a entrenar tras tomar unos calmantes.

Quien se fue al suelo en esta última jornada fue su compañero Thomas Lüthi. "He sufrido mi primera caída en MotoGP, cuando he perdido la rueda delantera entrando en la curva cuatro. Casi la salvo, pero después se ha ido de atrás y me he caído. Así que ahora también sé lo que es caerse", comentó el suizo.

"Otra vez ha sido un bien día, con otro paso adelante dado con la moto y con los neumáticos. Las condiciones eran diferentes; lo normal es que se puede rodar rápido por la mañana y después por la tarde cuando la temperatura comienza a bajar", admitió.

Sin consecuencias físicas, pudo desarrollar el plan de trabajo principalmente con neumáticos gastados para poder comprender mejor cómo pilotar la moto cuando se acerca el final de la carrera y los neumáticos comienzan a deslizar. "Ha sido bastante interesante y creo que he aprendido mucho", comentó.