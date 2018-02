Laso: "EL CSKA mantiene su estilo, nosotros hemos cambiado más"

Madrid, 31 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que el "CSKA mantiene su estilo de juego", aunque "ahora se conocen más los jugadores", con respecto a la segunda jornada de la Euroliga en la que el Madrid ganó en casa por 82-69, y aseguró que por las lesiones su equipo "ha cambiado más".

"Siempre digo que la primera jornada vale lo mismo que la número veinte. Ellos necesitaban un tiempo para integrar a sus jugadores nuevos, nosotros también e hicimos un gran partido y ganamos, lo de ahora es diferente. Ellos son muy sólidos en su casa, tienen muchos puntos en sus manos y se mueven por encima de los 85-90 puntos", dijo Laso.

"Esto hace que tengamos que estar muy atentos defensivamente y jugar con mucho orden en ataque, si no queremos salirnos de un guión de partido que en principio parece muy difícil", añadió.

El entrenador siguió hablando del CSKA, su rival este jueves en la Euroliga.

"Ellos ahora se conocen más, Chacho, Hunter y Clyburn llegaron nuevos y ahora se encuentran más con sus compañeros. No es que hayan cambiado, al contrario, mantienen mucho el estilo que les ha dado éxito en los últimos años", apuntó.

El Real Madrid, por contra, sí ha cambiado aunque sólo sea por las lesiones que han asolado al equipo.

"Efectivamente hemos cambiado, hemos perdido algunos jugadores por el camino, dentro una temporada en las que nos están pasando muchas cosas. Tavares por ser el último en llegar, podemos decir que es muy determinante por lo que genera en el campo. Necesitábamos un tiempo para acostumbrarnos a jugar con alguien tan grande. Hemos cambiado más nosotros que ellos", aseguró.

Laso tiene la duda de Luka Doncic que se torció un tobillo en el último entrenamiento.

"Hemos tenido un pequeño percance al final del entrenamiento, se ha torcido un tobillo Luka Doncic y no ha podido entrenar los últimos minutos, vamos a ver cómo está mañana pero en principio viaja y esperamos que no sea mucho. El resto está bien para un fin de semana largo en Moscú y Andorra", informó.

El equipo ruso es el líder de la competición.

"El CSKA es el que mejor récord lleva, tiene mucho talento en todas las posiciones y muy intercambiables en todas menos en el 'cinco'. Pueden tirar de tres puntos, generar juego para los demás, todo el mundo habla de De Colo y el 'Chacho', seguro, son grandísimos jugadores; pero luego está Higgins, Westermann, Kurbanov, Vorontsevich, Clyburn y, además, está la solidez que les dan Hines y Hunter en la rotación interior. Si van líderes será por algo", explicó.

Los pívots de los rusos no son especialmente altos y ahí Tavares puede decir algo.

"Me preocupa más donde llegan, porque además de la altura cuenta la envergadura, el salto, la rapidez y tanto Hunter como Hines son muy rápidos, muy atléticos y muy buenos en defensa, son capaces de rebotear y no los considero pequeños, si acaso bajitos comparados con Tavares, pero nada más", comentó.

El entrenador del Real Madrid cumplirá quinientos partidos en el banquillo del equipo.

"No le doy mucha importancia, son muchos y me siento orgulloso y contento, pero me preocupa más el CSKA, aunque llevar quinientos partido en un club significa que algo habrás hecho bien", afirmó.

También se le preguntó al entrenador por Randolph y Ayón.

"Randolph está entrenando bien y poco a poco se va a ir encontrando mejor. Todavía hay que dosificarle en algunos momentos, no porque el no quiera, sino porque va decayendo en el ritmo, pero descansa y se recupera", comentó.

"Ayón está bastante bien pero no todavía para hacer entrenamientos de contacto. Al ser el hombro, todo lo que es trabajo de cancha y físico, puede correr y hacer ejercicios. Todavía es pronto para aventurarnos cuando puede volver", finalizó Pablo Laso.