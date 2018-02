Jota Cuspinera dice adiós con gran emoción

Zaragoza, 31 ene (EFE).- José Ramón "Jota" Cuspinera, que ayer fue destituido como entrenador del Tecnyconta Zaragoza, ha concedido hoy su última rueda de prensa para despedirse de los medios de comunicación que ha resultado muy emotiva ya que el extécnico ha tenido que parar durante su alocución, incapaz de articular palabra.

Cuspinera ha agradecido el cariño que ha recibido por parte, tanto de la afición, como del club en los meses en los que lo ha dirigido: "Es una pasada, no puedo expresarlo, es una auténtica delicia vivir algo así en un mundo donde la crítica es constante. Haber recibido el cariño que he recibido de esta afición y de los medios de comunicación es algo que no puedo expresar con palabras".

El preparador vasco ha añadido que ese cariño le "llena" y se le ha quedado "muy dentro" y que es lo mejor que se lleva de su experiencia en el Tecnyconta.

Igualmente ha expresado que no se va dolido con nadie y que no tiene nada que recriminar a nadie.

Ha reiterado el hecho de haberse sentido "muy querido" por el club, por la afición y por los medios de comunicación y por la cercanía con los técnicos del club con los que ha compartido el día a día, que ha calificado como "bestial".

"Jota" ha querido enviar a la afición el mensaje de que siga creyendo en el equipo porque la forma de seguir ayudando es "creer en él y seguir animando".

"Cuanto más se crea más posibilidades hay de sacarlo adelante. Si se empieza a dudar de todo, entonces es cuando se pone en riesgo el proyecto", ha destacado.

Para el ya extécnico del conjunto aragonés, la causa de los malos resultados, tras haber encadenado cuatro victorias consecutivas, fue "claramente" el fichaje de Sergi García por el Valencia Basket.

"Eso lo cambia todo. Lo de Sergi no solo toca tácticamente al equipo, lo toca en el tema de las relaciones personales y no hemos sabido todavía, y espero que el que venga sea capaz de hacerlo, sobreponernos a eso", ha subrayado.

Sobre su relación con la plantilla ha mencionado que no siente que los jugadores hayan hecho algo "intencionadamente" para perjudicarle "ni muchísimo menos" porque si hubiera sido así se hubiera ido "muchísimo antes".

Cuspinera ha justificado las malas actuaciones de sus hombres y no hacer caso de sus indicaciones en algunos partidos apuntado que en situaciones de nervios la concentración máxima tiene un límite y cuando se acaba descansa en el hábito.

"En los momentos de mucha tensión la mente se nubla" ha apostillado.

Igualmente ha declarado que estaba convencido al 100 % de sacar adelante las cosas pero que cuando se ha ganado un partido de ocho también era normal que tuviera dudas.

"Soy humano pero creía que se podía sacar adelante al equipo aunque si no se tienen dudas cuando se va con una victoria de ocho es que soy tonto", ha asegurado.

Igualmente ha explicado que presentó al dimisión el viernes anterior al encuentro contra el Herbalife Gran Canaria porque no le gustaba lo que veía, en relación a la plantilla, y que el club no se la aceptó, aunque el lunes siguiente fue cesado y que eso era "difícil de entender".