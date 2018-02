Pablo Laso: 500 partidos en el banquillo blanco y trece títulos

Madrid, 31 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto, cumplirá este jueves en el partido de Euroliga ante el CSKA de Moscú quinientos partidos en el banquillo blanco, en los que ha logrado un total de trece títulos durante las últimas siete temporadas.

Se trata de tres Ligas, una Euroliga, una Copa Intercontinental, cinco Copas del Rey y tres Supercopas que ganó tras dirigir a su equipo en dieciocho finales en los últimos seis años.

Además, el técnico vitoriano entró en la historia tras lograr el repóker en la temporada 2014/15, en la que el Real Madrid conquistó los cinco títulos posibles: Euroliga, Intercontinental, Liga, Copa del Rey y Supercopa.

Laso se ha mostrado hoy "muy orgulloso y muy contento" por poder alcanzar los quinientos partidos en el banquillo blanco "porque significa que has hecho las cosas bien", según reconoció en la previa del viaje a Moscú.

"No le doy mucha importancia, son muchos y me siento orgulloso y contento, pero me preocupa más el CSKA, aunque llevar quinientos partidos en un club significa que algo habrás hecho bien", explicó.

El de este jueves será el partido 190 de Laso en la máxima competición continental, de los que más del setenta por ciento se saldaron con victoria, mientras que en Liga Endesa acumula 283 partidos con más del ochenta por ciento de triunfos y en la Copa del Rey solo ha perdido uno de los dieciséis disputados.

Preguntado por su mejor recuerdo al frente del banquillo madridista en estos años, respondió: "Seguro que he tenido muchos buenos momentos pero me es difícil recordar todos. Si tuviera que decir uno sería la primera Copa del Rey en Barcelona. Fue muy importante para nosotros como equipo, como club y como grupo, en el momento que fue y como fue".

Laso, que cumple su séptima temporada en el equipo, es el tercer técnico más longevo en la historia de la sección de baloncesto blanca, por detrás de las catorce campañas de Lolo Sainz y las diez de Pedro Ferrándiz.