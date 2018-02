Valverde gana en Valencia su primera etapa tras la caída en el Tour

1/02/2018 - 18:37

El murciano vence la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) conquistó este jueves la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, una jornada de 152 kilómetros entre las localidades de Bétera y Albuixech, y volvió a saborear el triunfo siete meses después de su grave caída en la jornada inaugural del pasado Tour de Francia.

El murciano, nuevo líder de la carrera, rompió la etapa en el ascenso al Garbí con un ataque a 2 kilómetros de la cima -que se encontraba a 30 kilómetros de la línea de meta- y coronó junto a Fuglsang (Astana) con un puñado de segundos sobre un reducido grupo de favoritos desde el que en el descenso saltó Luis León Sánchez.

El trío se entendió a la perfección durante el descenso y el posterior llano y, pese, a los intentos de caza por parte de Sky, primero, y BMC después, se presentó con ventaja en la recta final, donde Valverde remató su exhibición ganando el sprint y consiguiendo su 109ª victoria como profesional.

Valverde se mostró muy satisfecho con el triunfo. "¿Sorprendido? Entrenando me sentía muy bien y la semana pasada en Mallorca ya vi que iba muy rápido y eso me hizo pensar que aquí podía tener opciones de ganar una etapa. Ha surgido la oportunidad y no hemos querido esperar más, cuanto antes mejor", relató.

"Me hacía muchísima ilusión conseguir esta victoria después de todo lo que he pasado estos meses (...) Este viernes no es una crono mala, pero sí es peligrosa y hay que llevar cuidado y tratar de perder el menor tiempo posible para llegar con opciones de ganar la general el sábado. Veremos si con lo que hemos ganado hoy y lo que podamos perder mañana, podemos tener opciones para disputar la carrera", finalizó.

--CLASIFICACIONES:

-Etapa:

1. ALEJANDRO VALVERDE (ESP/Movistar Team) 3:53.55.

2. LUIS LEÓN SÁNCHEZ (ESP/Astana) m.t.

3. Jakob Fuglsang (ESP/Astana) m.t.

-General:

1. ALEJANDRO VALVERDE (ESP/Movistar Team) 8:27.58.

2. LUIS LEÓN SÁNCHEZ (ESP/Astana) a 4 segundos.

3. Jakob Fuglsang (ESP/Astana)6.