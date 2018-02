Valverde: "Me encuentro mejor que el año pasado"

Cocentaina (Alicante), 3 feb (EFE).- El corredor español del equipo Movistar, Alejandro Valverde, quien hoy ganó la etapa reina de la Volta a la Comunidad Valenciana y dejó sentenciado su triunfo en la general, señaló que este año se encuentra mejor que el pasado, pese a la lesión que se produjo, tras una caída en el pasado Tour de Francia.

"Es increíble, no sé si he vuelto igual o incluso mejor y eso que el inicio del año pasado fue el mejor de mi carrera. Este año va todo muy bien, me estoy encontrando fenomenal y está respondiendo todo a la perfección", comentó.

El ciclista murciano fue operado el pasado mes de julio de las lesiones que se produjo en la rodilla, con una fractura en la rótula e importantes heridas en la tibia, lo que le mantuvo varios meses alejado de las carreteras.

Tras reaparecer en Mallorca, Valverde ha conseguido en la ronda valenciana sus dos primeros triunfos de la temporada y es el virtual vencedor de una Volta a la Comunidad Valenciana, que ya ha ganado en dos ocasiones, en 2004 y 2007.

"Esta segunda victoria ha sido fenomenal, además sigo como líder, no sé si he vuelto igual, creo que incluso me encuentro mejor que el año pasado. No sé si me han puesto un par de caballos más con los tornillos", bromeó.

El triunfo de hoy sábado en la etapa reina ha supuesto el 110 de su carrera profesional. "Parece que no es nada, desde 2002 que empecé a conseguir victorias profesionales y aquí seguimos. Después de todo lo que he pasado, yo mismo me estoy sorprendiendo", confesó.

Sobre el desarrollo de la etapa, el jersey amarillo explicó que "ha sido una subida muy dura, pero ha sido duro todo el día, con muchísimos ataques y mucho viento, pero tengo que dar las gracias al equipo porque ha estado de diez y luego yo he podido rematar la faena que han hecho ellos".