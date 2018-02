Raúl Entrerríos: "Notamos que la gente se volcaba muchísimo y eso no se consigue sólo con victorias"

5/02/2018 - 12:38

El central y capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entrerríos, se muestra feliz por "un éxito sin precedentes" de este deporte como la consecución la semana pasada del primer oro continental, logro que pide "valorar como se merece" y que despertó un torrente de apoyo en la afición, algo que para el asturiano "no se consigue sólo con victorias" sino que se debe sobre todo a la "entrega".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Este oro es un éxito sin precedentes, es un campeonato que se le resistía al balonmano español hace tiempo y que hay que valorar como se merece. Quizá este año no estábamos en ese grupo de favoritos como en otras ediciones y había un camino complicado por delante, pero hemos ido día a día trabajando como un auténtico equipo y hemos conseguido el título que tanto ansiábamos", recalcó Entrerríos a Europa Press.

El jugador del FC Barcelona Lassa calificó como "increíble" todas las muestras de cariño recibidas. "Cuando echemos la vista atrás nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido, es un éxito tremendo. Ser campeón de Europa es complicado, pero más aún por la forma en lo que lo hemos hecho", comentó.

Y es que el internacional tiene claro que esta selección es un "equipo capaz de transmitir muchas cosas". "La gente nos lo ha hecho ver así y estamos muy felices. Hemos notado mucho ese cariño y el recibimiento fue espectacular, muy especial para todos nosotros. Hemos notado que la gente volcaba muchísimo y eso no se consigue sólo con las victorias sino cuando hay un equipo que se entrega y da muestras de que está implicado al máximo y hay un grupo de trabajadores que lucha por el éxito de la selección", aseveró.

En cuanto al torneo en Croacia, cree que "una de las clave" fue el estar "concentrados en el día a día, independientemente del resultado". "Las cosas podían salir mal como el día de Eslovenia, pero había otro partido y teníamos que dar la cara de nuevo. El de Alemania era a vida o muerte y así lo afrontamos, como una auténtica final, como el del primer día ante la República Checa. En el deporte no siempre se puede ganar, todos los equipos juegan y juegan bien, el tema es sobreponerse y tener confianza en las capacidades de uno mismo", advirtió.

Aunque Raúl Entrerríos es el capitán y tuvo su "papel" tras el revés ante los eslovenos, sabe que "la fortaleza de este grupo es el colectivo". "Teníamos que cambiar el chip y volver a centrarnos en la competición y eso lo intentamos inculcar nada más llegar al vestuario. Teníamos que afrontar el partido contra Alemania como una final y salir con la cabeza alta", expresó.

Pese al éxito, el jugador azulgrana no considera que pueda servir de compensación por no poder disputar los Juegos de Río de Janeiro, aunque aquello, "quizá sí sirvió de motivación y empuje" en este Europeo. "Cada competición es diferente. Los Juegos son cada cuatro años y es doloroso no estar. Fue un momento duro porque veníamos de una dinámica positiva y por un mal partido te vas a casa, no era una situación justa y fue difícil de asimilar, pero ayuda cuando tienes hambre y ganas de volver a estar entre los mejores y eso se ha demostrado en Croacia", admitió.

A nivel personal, tampoco este oro supone cerrar la 'herida' que le supuso perderse el Mundial de 2013 en España. "En ese momento perdía el momento de disputar un Mundial en casa y después de tantos años con la selección me merecía jugarlo y disfrutarlo con mi gente y el balonmano español, pero eso ya no lo voy a recuperar. Este oro sabe a gloria y no me quita esa espina, pero ayuda", señaló con una sonrisa.

"PONIENDO LOS MIMBRES" PARA DAR BUENA SALUD AL BALONMANO ESPAÑOL

El central, que no quieren pensar todavía en Tokyo 2020 porque "queda un poco lejos", espera que estos éxitos puedan ayudar a levantar el balonmano en España. "Tenemos que intentar por nuestra parte mantener los resultados y la esencia de grupo, juego colectivo y este espíritu. Alrededor del balonmano hay mucha gente trabajando y empujando para que esto salga adelante. Nos falta madurar y trabajar para que sea más profesional y tenga una estructura más sólida para tener tranquilidad de cara al futuro y que no vuelva ocurrir lo que nos pasó que nos hizo daño y nos debilitó. Está en nuestras manos y estamos poniendo los mimbres", puntualizó.

"Es fundamental que las categorías base disfruten y consigan éxitos. Nosotros somos la cara visible y tenemos la responsabilidad con la base por lo que pueden ver en nosotros. Es muy positivo que ahora sea tan competitiva y que se den estos resultados en estas categorías. Se está trabajando bien y todos entrenadores de base están dedicando horas a mejorar a los niños y niñas para que se tengan esos resultados y vamos a intentar mantenerlos", sentenció Entrerríos en relación a los títulos de equipos de categorías inferiores como los 'juniors', actuales campeones de Europa y del mundo.