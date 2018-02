Belmonte: "En las concentraciones de Yamaguchi no nos faltará de nada"

6/02/2018 - 16:27

La nadadora española Mireia Belmonte ha bendecido el "acuerdo beneficioso para ambas partes" firmado entre la Federación Española (RFEN) y la ciudad japonesa de Yamaguchi y se ha mostrado segura de que en esas 12 concentraciones programadas no les "faltará de nada" para preparar de la mejor manera los Juegos Olímpicos.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Es un acuerdo beneficioso para ambas partes y será bueno ir a Japón para aclimatarnos un poco al ambiente y a la cultura de ellos. Podremos ver cómo se prepara la gente y las ganas que tienen de que lleguen esos Juegos que se celebrarán dentro de dos años", explicó Belmonte ante la prensa en el Consejo Superior de Deportes.

La catalana recordó que "un equipo de la RFEN fue en noviembre a Yamaguchi con motivo de la Copa del Mundo" y que ella se tuvo que "quedar en casa" al encontrarse "enferma". "Pero todo el 'feedback' de mis compañeros fue muy bueno", avanzó sobre las instalaciones de la ciudad japonesa.

"He visto alguna foto y he visto que la piscina de 50 metros tiene todo los medios necesarios como cámaras, cosas para biomecánica, los nuevos poyetes de competición... Creo que no nos faltará de nada. Todavía no sabemos fechas exactas (de las concentraciones). Supongo que por calendario habrá alguna a final de año porque siempre coincide la Copa del Mundo de Japón, pero aún no lo sé", agregó.

Además, Belmonte subrayó que "nunca sabes lo que te vas a encontrar en una villa olímpica", pero que "estas concentraciones estarán bien para conocer el funcionamiento del país y de la gente". "Por lo que me han dicho, son gente maravillosa y servicial que estarán siempre dispuestos a ayudarnos en todo", concluyó sobre los japoneses.