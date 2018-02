Varios.Cuatro nadadores que cruzarán el Estrecho y un enfermo de leucemia reciben la beca de GAES 'Persigue tus sueños'

7/02/2018 - 13:48

Cuatro amigos que cruzarán a nado el estrecho de Gibraltar, el padre de una niña con Síndrome de Angelman que disputará la Titan Desert en bici de montaña y un joven enfermo de leucemia son algunos de los proyectos premiados con la beca 'Persigue tus sueños' impulsada por la compañía de soluciones auditivas 'GAES'.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

En total, han sido premiados 12 deportistas anónimos del total de 190 propuestas que se han recibido en la sexta edición de esta convocatoria y se repartirán 22.000 euros, anunciaron los organizadores en el acto de la entrega de las becas celebrado en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona.

"Es para nosotros un honor poder apoyar a estos deportistas y ayudarlos en su camino hacia la consecución de sus sueños. Para nosotros es muy difícil escoger entre todas las candidaturas que nos llegan. En total, este año hemos recibido 190, cada una de las cuales representa un proyecto de superación especial y único", afirmó el consejero delegado y director general de GAES Centros Auditivos, Antonio Gassó.

Una de las iniciativas galardonadas es 'Nadando por Sonrisas', proyecto puesto en marcha por cuatro amigos sevillanos que intentarán cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado para recaudar 12.000 euros para la Fundación Theodora, que permitirá la visita de los Doctores Sonrisa a 1.000 niños hospitalizados.

Jorge Pineda Matabuena, de 20 años, tendrá su beca en su reto de lograr la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. El tercer proyecto galardonado es 'Titán contra la Leucemia', de Iván González, asturiano de 27 años y corredor de ultrafondo que padece leucemia desde hace 3 años. Pineda quiere recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras.

El proyecto '¿TEA-puntas?' es otro de los ganadores de 'Persigue tus sueños'. La iniciativa, impulsada por cuatro amigos, consiste en recorrer en bicicleta, saliendo desde Córdoba, el Camino de Santiago en 19 días. El objetivo es dar a conocer un tipo de terapia para la inclusión de los niños con Trastorno del Espectro Autista en el entorno escolar a través del juego.

También ha obtenido una beca Tomás López Castellanos con su proyecto 2 Ultraman por ProyectoPol, con el que intentará hacer 2 ultraman -el Ultratri y Toroman-, para dar visibilidad a la Hiperglicemia No Citósica, enfermedad sin cura que padece el menor que inspira el proyecto, Pol Molinos. Su intención es recaudar fondos para la asociación PROYECTOPOL, y así dar difusión e incrementar la investigación de esta enfermedad.

Entre los premiados de esta edición se encuentra también Damián Aragón de la Fuente, cuyo reto consiste en enfrentarse a las dunas y al calor del desierto participando en la Titan Desert. Su objetivo es recaudar fondos para la investigación que lleva a cabo la FAST en Estados Unidos sobre el Síndrome de Angelman, una enfermedad que padece su hija y que, a día de hoy, no tiene cura.

Christian Silva Giráldez y Javier Rondón son otros de los galardonados. Christian perdió su brazo en un accidente laboral y, junto a su amigo Javier Rondón, quiere cumplir el sueño de participar en la Titan Desert 2018 y fomentar así el BTT en personas amputadas de algún miembro superior.

También recibirá una ayuda el proyecto Triatlón for Senegal de Tomás Chavero, un estudiante de medicina que busca recaudar fondos y ayudas para montar un dispensario médico en Bignona, Senegal, a través de la realización de un triatlón.

Aratz Antolin Izagirre ha ganado una beca después de plantearse el reto de obtener fondos para la organización vallisoletana Allende Mundi, que ayuda a los jóvenes de Valladolid en su integración en la sociedad y enlos estudios. Para ello, correrá los 86 kilómetros que separan Arconada de Campos y Valladolid por el trazado del Canal de Castilla.

Juan José Camacho Fuentes, que recaudará fondos para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 en la modalidad de Handbike en la categoría H1, y Roberto Rodrigáñez Corrales, que disputará la Ultraman de Benicàssim para contribuir al proyecto Redes de Sabiduría promovido por misioneras que trabajan en uno de los barrios más conflictivos de la capital de Guatemala, El Limón, completan la lista de becados.

PREMIOS FUNDACIÓN ONCE Y ORBEA

Un año más la Fundación ONCE se ha sumado al proyecto Persigue tus sueños de GAES otorgando su premio especial. "Para la Fundación ONCE es un privilegio volver a colaborar un año más con GAES en este proyecto solidario", aseguró Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE.

Agna y Miguel, afectados de Esclerosis Múltiple, son los galardonados con esta beca, valorada en 3.000 euros. Con el proyecto OrbeaMonegros con Esclerosis Múltiple quieren completar la Orbea Monegros 2018 y recaudar fondos para la Fundación GAEM, dedicada a la investigación de esta enfermedad.

Finalmente, el Premio Orbea ha sido para el proyecto de Damián Aragón Titan Desert para la investigación del Síndrome de Angelman. Aragón ha recibido una equipación completa, con casco y ropa para poder realizar su reto, y una bicicleta, que podrá disfrutar durante un año.

Antes de la entrega de becas se celebró una mesa redonda con la participación los becados en pasadas ediciones Albert Navarro y José Luis López Cabezuelo; el deportista y 'youtuber' Valentí Sanjuan y Víctor Tasende, ganador de la primera edición de las becas en España y actual miembro del jurado.

Las becas cuentan con la colaboración de Fundación Grupo SIFU, Fundación ONCE, Sport HG, Cartilavant, Enforma, Orbea y Nutrisport, y están impulsadas por GAES, que se dedica a proporcionar soluciones auditivas desde 1949 en sus cerca de 600 centros en España, Andorra, Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, México y Panamá.