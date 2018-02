Nace la Fundación Ángel Nieto para ayudar a las víctimas de accidentes de moto

7/02/2018 - 16:23

La Fundación Ángel Nieto ha quedado constituida este miércoles con el objetivo de honrar la memoria del expiloto y también de ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico de motos para acompañarlas, tanto a ellas como a sus familias, en todos los procesos que se desencadenan en esas situaciones.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Según informó la Fundación Ángel Nieto a través de un comunicado, la institución, que tendrá como máximos responsables a los hijos de Ángel Nieto, Gelete y Pablo, nace no solo "con el firme propósito no solo de honrar la memoria" del 13 veces campeón mundial, sino también de "fomentar los valores del deporte en general y del motociclismo en particular".

"Hemos considerado que, como hijos, le debíamos este tributo no solo a él sino también a toda la sociedad española que de forma abrumadora nos está demostrando el cariño y el respeto que la figura de nuestro padre representa para tantas generaciones de españoles que lo consideran como un referente deportivo y moral", explicaron los hijos de Nieto.

La Fundación nace también con el propósito de ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico de motos para acompañarlas, tanto a ellas como a sus familias, en todos los procesos que se desencadenan en esas situaciones (recuperación, rehabilitación, asistencia hospitalaria, ayuda psicológica, ayudas en su hogar, etc).