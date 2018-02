La exinternacional Ana Montañana, nueva entrenadora ayudante del Fuenlabrada

Madrid, 8 feb (EFE).- La exjugadora internacional de la selección española Ana Montañana ha sido fichada por el Montakit Fuenlabrada como entrenadora ayudante en el equipo que dirige el argentino Néstor García, un puesto por el que está "súper ilusionada" y "muy agradecida".

Montañana, que acumula un bronce mundial, una plata y dos bronces europeos y un diploma olímpico con la selección española, terminó su carrera como jugadora en mayo de 2015 en el Perfumerías Avenida de Salamanca, y hasta hace unos días estaba trabajando en la estructura del Valencia Basket.

"Estoy súper ilusionada de poner mi granito de arena y aprender de todos en un equipo que cuando lo ves te transmite frescura", ha explicado Montañana, en unas declaraciones ofrecidas por el club, en las que explica que la propuesta le llegó por medio del presidente del Fuenlabrada, José Quintana, y de su técnico, 'Che' García.

La exjugadora se ha mostrado satisfecha de llegar a un equipo que está siendo la sorpresa de la Liga Endesa y ganó en Bilbao el pasado domingo, que tiene por delante "dos partidos importantísimos" contra el Herbalife Gran Canaria, uno en casa en la Liga y otro de los cuartos de final de la Copa del Rey de Gran Canaria.

"El partido del domingo es muy valioso para lo que queda de Liga y respecto a la Copa pienso que esa sensación especial la empezaremos a notar más en los primeros días de la próxima semana. La ilusión está ahí y eso lo he notado desde mi primer entrenamiento", ha comentado.

Montañana ha explicado que ser entrenadora era algo que ya tenía "muy claro" desde hace tiempo.

"Cuando tenía 28 años empecé a estudiar los cursos de entrenadora, aún jugando me saqué el curso nacional, como jugadora me interesaba mucho la lectura de juego. He vivido el baloncesto desde muy pequeña muy exageradamente, ha sido y es mi pasión y tenía muy claro que quería ser entrenadora", ha explicado.

"En muchas ocasiones cuando estoy entrenando pienso en lo que piensa el jugador, cuándo agacha la cabeza, cuándo está molesto o cuándo está disfrutando. Creo que ahí puedo aportar mucho porque tengo esas mismas sensaciones muy recientes y eso también ayuda a sacar el máximo rendimiento de los jugadores", ha añadido.

Montañana, que también tiene formación en marketing, ha explicado que el cuerpo le pedía baloncesto y que Néstor García le ha pedido que "sume" y "no se corte" para apuntar sus puntos de vista.

La exjugadora espera que ser la primera entrenadora en la Liga Endesa se lleve "dentro de la normalidad".

"Soy entrenadora de baloncesto y esperemos que dentro de unos años sea más normal que haya mujeres en equipos profesionales masculinos, que todo el mundo lo vea normal y que podamos romper barreras. No se trata de demostrar nada, pero sí que la gente vea con normalidad que pueda haber mujeres en cualquier ámbito profesional del deporte", ha comentado.