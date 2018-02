Rudy no jugará ante Olympiacos y Laso entreabre la puerta de la Copa a Ayón

Madrid, 8 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, informó este jueves que Rudy Fernández no jugará contra el Olympiacos, este viernes en la Euroliga, debido a un "esguince de tobillo", y dejó entreabierta la puerta de la participación del mexicano Gustavo Ayón para la Copa del Rey.

"Rudy tiene un esguince de tobillo y no va a jugar, los otros trece jugadores están bien y Ayón también está entrenando ya con el equipo aunque es baja segura", dijo Laso.

"Necesitábamos encontrar un poco esas sensaciones después de dos partidos fuera con viajes muy largos", añadió.

Preguntado por Ayón, de baja desde primeros del pasado mes de noviembre por una lesión en el hombro izquierdo, el técnico dejó abierta la puerta de que pudiera jugar en la Copa del Rey, la próxima semana.

"Ayón está haciendo prácticamente todo el entreno, incluso con contacto pero eso significa que mañana no juega y el domingo tampoco porque no le vamos a dar de alta. Luego en la Copa ya veremos, la semana que viene me preguntáis", finalizó Pablo Laso.