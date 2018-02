Laso: "Con 17 victorias te clasificas para los playoffs"

Madrid, 8 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, aventuró que "con 17 victorias en la Euroliga te clasificas para los playoffs" para acto seguido apuntar a la "agresividad del juego de Olympiacos" como una de las claves del partido.

"Olympiacos ha cambiado bastante desde que jugamos allí, no en lo que es el equipo, pero si en la sensación de que hay jugadores que han crecido mucho y han tomado protagonismo. Spanoulis estuvo tiempo parado pero ahora lleva tiempo con un ritmo de juego muy alto y está jugando muy bien y vuelve a ser el Spanoulis de siempre, normal después de una lesión", dijo Laso.

"A partir de ahí, Printezis es un jugador que genera mucho, Papanokolaou que les ayuda mucho en todos los aspectos defensivos y de rebote y luego tienen muchos puntos con Strelnieks y Thompson. Es un equipo que está en la parte alta de la clasificación por méritos propios, porque es muy competitivo, no da ningún momento de partido por perdido, sigue peleando y eso le hace ser reconocible y complicado de ganar", añadió.

Al entrenador del Real Madrid se le preguntó cuál era su parecer sobre el número de victorias que será necesario tener para entrar entre los ocho primeros y poder jugar el playoff.

"No he echado cuentas, pero desde el principio creo que con 17 victorias entras seguro entre los ocho primeros, incluso con 16 y quizá con quince con 'averages'. Entre los cuatro primeros no tengo cuentas, quedan muchos enfrentamientos directos y hay mucha igualdad entre cinco, seis o siete equipos", afirmó.

Olympiacos siempre está ahí, son reconocibles y tienen calidad para decidir en los momentos finales.

"Ya llevan tiempo con la misma estructura de entrenador y jugadores, aunque siempre van metiendo piezas que entran bien en esa estructura de juego. En el partido de allí fuimos de menos a más entrando en el partido y al final un jugador que habíamos defendido muy bien nos creció, que fue Printezis. Sabemos que tienen esa calidad que puede ser definitiva en momentos igualados. Es importante estar concentrados y estar en el partido desde el primer momento", comentó.

El equipo griego juega con una gran agresividad.

"Es un equipo que juega con mucha energía en todos sus jugadores, Milutinov y McLean son durísimos dentro, son grandes, Printezis igual, luego están Papanokolaou, Papapetou, al final son gente muy física que juegan con mucho deseo, que ves cómo presionan el balón en cada posesión, incluso ofensivamente son muy agresivos y si nosotros no somos capaces de igualar esa agresividad ya iremos por detrás en el partido", reconoció.

El Madrid llega tras dos derrotas, en Moscú y Andorra, la semana pasada.

"El equipo está bien mentalmente, pienso que en Moscú y Andorra un porcentaje muy alto de los minutos los jugamos muy bien y eso me tranquiliza. Hay cosas puntuales que no hicimos bien, independientemente de victorias o derrotas. Tenemos que aprender e intentar jugar mejor y nada más. El hecho de haber tenido dos derrotas no nos hace pensar que hayamos hecho todo mal", finalizó Pablo Laso.