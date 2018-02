Campazzo: "Hay que frenar la cabeza de la serpiente (Spanoulis)"

Madrid, 8 feb (EFE).- Facundo Campazzo, base argentino del Real Madrid, señaló como clave de cara al partido de Euroliga de este viernes ante el Olympiacos griego "frenar la cabeza de la serpiente", a Vassillis Spanoluis, "pero también al resto del equipo".

"Spanoulis es un jugador que se ganó ese respeto, que tiene calidad de sobra y es tan bueno que se necesita una defensa especial, así es que varios vamos a pasar por ahí y trataremos de que no arme su juego y no haga jugar a su equipo; tenemos jugadores con muchísima calidad defensiva que lo puedan parar", dijo Campazzo.

Al jugador se le preguntó si Spanoulis imponía en la pista.

"Es un jugador muy respetado en la Euroliga que impone su presencia, pero tenemos que imponernos sobre él. Tampoco creo que si lo paramos a él vayamos a ganar. Es Olympiacos, está Printezis, Papanikolaou, es un equipazo, así es que obviamente hay que tratar de frenar la cabeza de la serpiente pero también hay que frenar a todo el equipo", resaltó.

El equipo, según el organizador de juego, llega preparado a la cita con los griegos.

"Estuvimos viendo los aspectos tácticos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo enfocar la ofensiva y cómo defenderlos, pero a la hora de jugar el cómo lo vamos a hacer es lo más importante. Tenemos que meter intensidad y actitud y marcar nuestra identidad, que pasa por bajar la anotación del rival", aseguró Campazzo.

Sobre si era uno de los rivales más duros de la competición, el argentino prefirió no decantarse.

"Hay muchos rivales durísimos, lo vimos en Moscú la semana pasada. La Euroliga es muy competitiva y se puede ganar y perder con el primero o con el último. Éste es uno de los mejores equipos con mucha calidad individual y colectiva, todos les conocen bien pero eso les hace incluso más peligrosos. Jugamos en casa y no tenemos que cometer los mismos errores que cometimos en Moscú", apuntó.

"Sabemos que cuando metemos esa marcha más y ponemos ganas en defender y bajamos la anotación del rival, en la ofensiva salen las cosas por si solas. El camino sabemos cuál es y está en nosotros tomarlo o no", añadió.

El base es uno de los jugamos que más minutos está jugando y está en gran forma.

"Me siento bien, con confianza. Me preparé en el verano para estar a la altura de la competición, para estar a lo que el entrenador me pida. Estamos en febrero y paso rápido hasta ahora", finalizó Facundo Campazzo.