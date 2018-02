Márquez y Pedrosa prueban el túnel del viento de Madrid, el más grande de Europa

8/02/2018 - 17:17

Los pilotos españoles de MotoGP Marc Márquez y Dani Pedrosa (Repsol Honda) estuvieron este jueves probando el túnel de viento de 'Madrid Fly', en la localidad de Las Rozas y el más grande de Europa Ambos probaron en primer lugar, acompañados de dos monitores que se encargaron de enseñarles, el túnel de viento vertical, una cámara de 4,6 metros de ancho y 17 de alto, con cuatro potentes motores que generan una corriente vertical de velocidad regulable entre los 180 y los 300 km/h.

LAS ROZAS (MADRID), 8 (EUROPA PRESS)

De este modo, tanto Márquez como Pedrosa pudieron sentir en sus cuerpos el efecto del viento, capaz de sustentarles y hacerles flotar, como si hubieran saltado de un avión sin paracaídas. Habitualmente, los dos pilotos del Repsol Honda trabajan junto a los ingenieros de HRC para optimizar parámetros como la resistencia al viento o la carga aerodinámica, índices que afectan tanto a la velocidad punta como a las aceleraciones.

"No lo había probado nunca, creo que Dani sí, es un mundo. Va bien porque tienes que pensar, a la que te desconcentras y cambias un pie es supersensible. También va bien probar cosas, ha sido divertido", expresó Márquez, que reconoció que los "hombros sufrían más" que encima de la moto.

"Me he divertido mucho, era la segunda vez que lo probaba porque lo hice hace ocho o nueve años en Estados Unidos. Nos han enseñado superbien y hemos aprendido súper rápido. Estoy con ganas de repetir. Con ellos (los monitores) al lado no he tenido miedo, aunque más arriba da más impresión porque es bastante alto y tienes la sensación de que subes rápido, hay adrenalina", indicó por su parte Pedrosa.

Posteriormente, los dos pilotos catalanes probaron el túnel horizontal junto a una de las motos del equipo, momento que aprovecharon para explicar algunos aspectos de la aerodinámica.

El actual campeón del mundo, que aclaró que este túnel sólo alcanza "los 100 km/h", explicó que cada piloto "es un mundo" para este aspecto "súper importante", pero que en una marca "se trabaja conjuntamente".

En este sentido, indicó que van "una vez al año" a probar el que tiene Honda, que además cuenta "con un piloto específico" para estas pruebas, y puntualizó que en estos túneles se pueden coger "más de 200 km/h", cuando ellos alcanzan con sus MotoGP "los 350". "Cambia bastante", remarcó, confesando que en temas de aerodinámica Dani Pedrosa le "mete una paliza".

El de Castellar del Vallés, por su parte, advirtió que estos pilotos de pruebas "dan mejores resultados" que ellos, pero principalmente porque van "recto" y tampoco llevan "las protecciones" de las que disponen los pilotos del Mundial.