Dani Pedrosa: "Si quieres renovar y correr en los equipos punteros lo más importante es ser rápido"

8/02/2018 - 17:57

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) aseguró que tiene "cualidades para luchar" por el título en una temporada para la que está "trabajando" para ser más regular, mientras que dejó claro que "lo más importante es ser rápido si quieres correr en los equipos punteros" como el suyo actual, con el que, como su compañero Marc Márquez, también termina contrato en 2018.

LAS ROZAS (MADRID), 8 (EUROPA PRESS)

"De los candidatos, Marc (Márquez) es el claro favorito, pero no hay que olvidar a todos los que han estado siempre ahí como Valentino (Rossi), ahora Maverick (Viñales) o Dovizioso. Todos empezamos de cero y habrá que tener los ojos bien abiertos. Yo estoy centrado en mí y en mi primera carrera, sé que el Mundial es un objetivo muy difícil porque hay rivales muy fuertes, pero tengo las cualidades para luchar", admitió Pedrosa tras probar este jueves junto a Marc Márquez el túnel de viento vertical y horizontal de Madrid Fly.

De todos modos, sabe que "no se puede hablar mucho del futuro" y que en su caso cada año hay "previsiones", pero que le acaban "pasando cosas". "Me cuesta más el tema de la regularidad porque hay circuitos donde me cuesta usar los neumáticos de manera adecuada, pero estoy trabajando mucho en eso y sobre todo tenemos la mentalidad de que el pasado, pasado está", afirmó.

Además, tiene "buenas sensaciones" tras el primer test de pretemporada en Sepang (Malasia). "Estamos trabajando muy bien con el equipo y tuvimos sensaciones positivas. Probamos cosas, dimos pasos adelante y ahora la semana que viene vamos a un nuevo circuito. Hay que llegar fuerte a la primera carrera", comentó el catalán.

En cuanto a esos candidatos, el de Castellar del Vallés reconoció que ha visto "muy fuerte" tanto a Ducati como a Yamaha. "No podemos descartar a ninguna. En los últimos dos años se ha igualado la competitividad de marcas y pilotos y por eso es tan emocionante. Dovizioso sorprendió el año pasado y para mí cualquier rival con buenos tiempos hay que tenerle en cuenta", indicó.

Además, el piloto español recordó que en el primer test de pretemporada hasta 15 pilotos estuvieron en el 1:59, "que en Malasia es muy difícil". Uno de ellos, que incluso bajó del 59 y logró un nuevo récord del circuito, fue Jorge Lorenzo (Ducati). "Le hemos visto muy rápido y seguramente estará más fuerte que el año pasado", admitió.

Sobre la moto y las nuevas alas, Pedrosa aclaró que están "todavía experimentando" y que la prueba fue "bastante positiva, pero no precisa al cien por cien". "Hay que probarlas en más pistas y entender cómo hacerlo y qué usamos porque es un mundo nuevo y no tenemos tanta experiencia. Hay que buscar el compromiso adecuado y con las reglas del campeonato tenemos que andar con pies de plomo", remarcó.

En este sentido, el triple campeón del mundo tiene claro que "cada vez más" influye el tema de la aerodinámica en la moto porque se está "permitiendo añadir partes que afectan más" a este aspecto.

"CON ALBERTO PUIG ESTÁ SIENDO TODO MUY POSITIVO"

Pedrosa avisó de que "es difícil aventurarse tanto" sobre la positiva evolución de la Honda porque sólo han hecho un test y en un circuito donde el "calor suele tapar algunos defectos". Sin embargo, reconoció que "la moto tiene más potencia" y que eso les permitirá tener "más margen en circuitos con más rectas", mientras que, tras sufrir "mucho" el año pasado en circuitos bacheados, desconoce todavía si la moto "ha mejorado la estabilidad".

Otro tema que tocó el piloto español fue el de su futuro, una vez que en 2018 termina contrato con Honda, marca con la que ha estado durante "toda" su carrera. "Siempre he estado muy bien aquí y cuando es año de renovación se valoran las opciones. Es demasiado pronto y quiero concentrarme en las carreras que es lo importante porque si quieres renovar y correr en los equipos punteros lo más importante es ser rápido", avisó.

Pedrosa puntualizó que tiene que haber tanto "buena armonía" con el equipo como "resultados", pero insistió en "ir rápido y disfrutar", y no dio importancia a que uno de los responsables en la decisión sea precisamente Alberto Puig, nuevo 'Team Manager' del Repsol Honda y antiguo manager. "Con Alberto está siendo todo muy positivo. Una persona como él con tanta experiencia y que ha sido piloto va a aportar cosas positivas", zanjó.