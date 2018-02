Los jugadores deciden convocar una huelga en la Copa del Rey

Madrid, 8 feb (EFE).- La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y el sindicato de jugadores ABP rompieron este jueves las negociaciones para la renovación del convenio colectivo después de una reunión de cinco horas en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), y el segundo convocó una huelga que coincidirá con la Copa del Rey Gran Canaria.

El presidente del sindicato, Alfonso Reyes, manifestó que "es un derecho constitucional", ha pedido que no se les "engañe" y se les "respete", y ha subrayado que con esta decisión están siguiendo los dictados de sus asociados, los jugadores nacionales y extranjeros.

La Copa del Rey está previsto que se dispute del 15 al 18 de febrero en el Gran Canaria Arena de Las Palmas.

"La huelga se plantearía para el día 14. Se hace así para que no haya posibilidad de viaje y con eso estamos siguiendo los dictados de todos los jugadores, no sólo de los españoles, sino de los comunitarios y los extracomunitarios. Hemos sentido su aliento y su fuerza y eso nos da la fuerza para tomar esta dura decisión", aseguró Alfonso Reyes.

"Esto es dar un puñetazo en la mesa, ya está bien de que no se cuente con los jugadores, que se piense que solo están aquí para cumplir los dictados de los clubes, no es así. No solo en ACB, esto es un mensaje para otros organismos que creen que los jugadores no tienen los derechos suficientes para saber que son los principales protagonistas de este espectáculo y que se les tenga en cuenta", continuó el presidente del sindicato de jugadores.

Alfonso Reyes dijo que la firmeza de los jugadores en su decisión es "muy fuerte" y que "la totalidad de los equipos" está de acuerdo y todos les han dado su apoyo.

El presidente del sindicato explicó la importancia para ellos del Fondo Social, la cantidad que la ACB aporta a la ABP para su mantenimiento, cifrada en unos 315.000 euros.

"Sin fondo social, no hay sindicato. No somos el único sindicato que tiene esta figura. AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que es modélica, también lo tiene. Y no es una cuestión de dinero. La ACB llegó a ofrecer mucho más de lo que pedíamos, pero su objetivo es acabar con la asociación, debilitarla", señaló.

La decisión de convocar una huelga se produjo tras una reunión de unas cinco horas auspiciada por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, a la que acudieron representando al sindicato ABP su presidente Alfonso Reyes, el vicepresidente Rafa Jorfesa y su director jurídico Marc Alomá.

Por parte de la ACB asistieron su secretaria general, Esther Queraltó, el asesor Domingo Nieto, el director de Competición Óscar Gómez y varios representantes de clubes: Berdi Pérez (CB Gran Canaria), Jordi Martí (Joventut Badalona), Ángel Bordes (Unicaja Málaga), José Javier Jiménez (CB Fuenlabrada), Esteban Gallego y José Puentes (Valencia BC) y José Luis Mateo (Obradoiro CAB).

"Desafortunadamente hemos roto las negociaciones porque a pesar del esfuerzo realizado para atender las condiciones del sindicato, no ha sido posible ponernos de acuerdo sobre el fondo social. En este momento no tenemos posición del sindicato sobre la huelga (...) Esperamos que separen el conflicto laboral de la competición", declaró Queraltó nada más concluir el encuentro.

La secretaria general de la ACB se mostró dispuesta a reunirse de nuevo con el sindicato y dijo que harán "todo lo posible para que la Copa del Rey sea posible".

"Esperamos que la ABP entienda que una cosa es discutir o no tener conformidad sobre el Fondo Social, y otra cosa muy distinta es que como consecuencia de ello se produzca un perjuicio de tal magnitud sobre la competición", resaltó.

Queraltó explicó que su propuesta al sindicato, "sugerida por el secretario de Estado", ha sido sustituir el fondo social la próxima temporada por un pago fijo de 220.000 euros y el 1% de los ingresos netos de televisión de la Liga Endesa, y las siguientes tres campañas un pago de 105.000 euros fijos y un 1% variable por los derechos televisivos, propuesta que no ha sido aceptada por ABP.

"El Fondo Social es la clave de todo sin duda, porque el resto de extremos hemos aceptado incrementar salarios mínimos, el Fondo de Garantía Salarial, que si hay deudas no haya derecho de tanteo y que en el tanteo se ofrezca como mínimo el mismo contrato. Todo esto ha sido aceptado, donde hay discrepancia es en el fondo social", manifestó la secretaria general de la ACB.