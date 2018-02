Carlos Sainz sobre su continuidad: "Cuando llegue el momento lo diré"

Madrid, 9 feb (EFE).- Carlos Sainz, doble campeón del rally Dakar (2010 y 2018), aseguró este viernes que aún "no" le "ha dado tiempo" a ver si hay ofertas para seguir compitiendo un año más y declaró que la decisión sobre su continuidad o no la dirá "cuando llegue el momento".

Tras su reciente victoria en el Dakar, con 55 años, Carlos Sainz aún no ha desvelado los planes que tiene a nivel deportivo sobre si seguirá compitiendo u optará por la retirada tras una carrera plagada de éxitos.

"De momento seguimos celebrando y cuando llegue el momento lo diré. Solo espero que el que crea que debemos seguir y el que crea que no lo respete, sea lo que sea", dijo Sainz, que acudió al homenaje que le brindó la Comunidad de Madrid junto a su copiloto, el barcelonés Lucas Cruz.

"No me ha dado tiempo a ver si hay ofertas. Los equipos están haciendo sus planes", apuntó el piloto, reconocido seguidor del Real Madrid, que no valoró la posibilidad de un homenaje por parte del club blanco.

"Me siento absolutamente reconocido y no necesito más. Iré al Santiago Bernabéu, pero no necesito más reconocimientos. Hoy estuvo en la Comunidad Emilio Butragueño (director de Relaciones Institucionales del Real Madrid) y al día siguiente de ganar recibí la llamada del club", señaló.

Por último, Carlos Sainz tampoco quiso entrar a valorar la posibilidad de ganar algún año el premio Princesa de Asturias del Deporte.

"Me siento satisfecho. Si llega encantando y, si no, lo estaré igual", concluyó.