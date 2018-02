Luis León Sánchez: "Estoy en la línea correcta"

9/02/2018 - 17:26

El ciclista español Luis León Sánchez (Astana), segundo en la reciente Vuelta a Valencia, afirma que está "en la línea correcta" para afrontar la decimosexta temporada como profesional, en la que una de las 'grandes', el Giro de Italia, y las rondas por etapas de una semana serán sus principales objetivos.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Me gusta empezar bien, hacer unos inviernos duros, trabajar mucho. Ahora estoy en la línea correcta y ojalá sigan viniendo los resultados. Cada día tengo más moral. Este año, he cambiado algunas cosas, he metido ejercicios de TRX (entrenamientos en suspensión) o core. Y he vuelto un poco a la mentalidad de hace unos años, de luchar por las generales de carreras de una semana y cinco días", comentó en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.

El calendario del ciclista murciano incluirá, a partir de ahora, Murcia, Almería, Andalucía, París-Niza, Milán-San Remo, Tour de Alps y Giro de Italia, "prácticamente el mismo de los dos últimos años" con la excepción de que después del Tour Down Under, en el que concluyó octavo a 23 segundos del vencedor, el sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott).

"Lo mejor es ir a Australia para alcanzar un nivel y que el trabajo se vea reflejado después en Europa, como ha sido el caso en Valencia. Pienso que he estado bien, estoy contento y motivado, pero es verdad que ha habido un corredor por encima del resto", dijo en alusión al murciano del Movistar Team Alejandro Valverde.

Acerca del regreso triunfal de Valverde, después de su grave caída en el pasado Tour de Francia señaló que, si le tiene que ganar alguien, que sea el murciano. "Yo ya le había visto entrenar desde su caída, la última vez en noviembre, y supe que volvería a ser el mismo y a ganar. Mira, ha sido en Valencia, por delante de mí... Es impresionante. Pienso que es bueno para el ciclismo", comentó.

Asimismo, desveló que ha introducido novedades en su preparación en la campaña invernal. "Tienes que evolucionar, si no, te quedas anticuado. Yo pienso que ha sido un acierto meter ejercicios de TRX o core, aunque era reacio al gimnasio y todo eso. Yo siempre he sido de bici, bici y bici... También he hecho natación. Todo va sumando para tener el cuerpo al cien por cien. Las cosas van bien y ahora hay que seguir así", concluyó.