Laso: "Nos ha castigado mucho fallar diez tiros libres"

Madrid, 9 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se mostró fastidiado por la derrota y apuntó a muchos pequeños detalles aunque resaltó que "fallar diez tiros libres nos ha castigado mucho".

"Ha sido un partido en el que hemos hecho tres cuartos muy buenos, el primero, el tercero y cuarto, mientras que en el segundo no hemos tenido el control. Sabíamos que el Olympiacos juega hasta la última décima de partido y hemos perdido por detalles. Uno que que nos ha castigado ha sido fallar diez tiros libres", dijo Laso.

"Cuando ganas lo piensas menos, pero cuando pierdes te acuerdas de ellos. Hay que pasar página de una derrota que cuando es en el último segundo siempre jode más", añadió.

"Hay que aceptar lo que es este juego y que puedes ganar o perder en la última posesión. Tenemos que pensar en el partido del domingo. Queda mucho por delante", explicó.

Preguntado por qué le fastidiaba más si la derrota o no haber levantado siquiera el balón en la última posesión con 15 segundos por delante, el técnico fue claro.

"Me fastidia más perder. No levantar el balón tampoco me gusta, pero para llegar a esa situación hemos tenido que hacer muchas cosas bien y alguna mal. Hemos perdido y ya está", observó.

Sobre la posible huelga de los jugadores de cara a la Copa del Rey. Laso fue claro: "No estoy para huelgas", zanjó. EFE