Imanol Rojo: "He llegado fundido a la última vuelta"

PyeongChang (Corea del Sur), 11 feb (EFE).- El tolosano Imanol Rojo, quien este domingo abrió la participación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur), confía en mejorar dentro de cinco días en la prueba de los 15 kilómetros libre el 49º puesto que hoy obtuvo en el skiatlón.

El esquiador del club Alpino Uzturre explicó que en los 15 kilómetros iniciales, en estilo clásico, no ha ido "tan rápido como quería en las bajadas".

"He tenido que recuperar subiendo, me he desgastado, por lo que he llegado fundido a la última vuelta", comentó tras entrar en meta con un tiempo de una hora, 23 minutos y 6 segundos.

Imanol Rojo aseguró, no obstante, que saca "cosas muy positivas" de la competición de este domingo, en la que mejoró su ránking mundial. Es el número 57 y en PyeongChang terminó en el puesto 49.

"En las tres vueltas de patinador he ido muy, muy fuerte, así que hay que pensar en la siguiente carrera del día 16 (la prueba de 15 kilómetros libre). Creo que se puede hacer una muy buena competición ahí", advirtió. "Aún me quedan 4 días para preparar a conciencia la próxima prueba, en la que estoy seguro estaré al máximo", abundó.

Ahí le acompañará el oscense Martí Vigo. El joven esquiador de la Agrupación Deportiva Hospital de Benasque vivirá su estreno en unos Juegos Olímpicos.