Mule Wasihum, con récord de la prueba, y Daba Tejitu se proclaman vencedores de la Mitja Marató de Barcelona

11/02/2018 - 16:33

El atleta keniata Mule Wasihum se ha proclamado este domingo vencedor de la eDreams Mitja Marató de Barcelona, donde ha establecido un nuevo récord de la carrera, bajando de una hora en su registro, mientras que la etíope Daba Tejitu se hizo con el triunfo en la categoría femenina de la prueba.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El récord anterior de la prueba, que estaba en posesión de Eliud Kipchoge desde 2013, ha sido pulverizado por Wasihum, en una carrera en la que han competido 16.000 corredores de 86 países en una media maratón exigente. Dio comienzo a las 8:45 de la mañana, y a los pocos kilómetros, Mule Wasihun, Julien Wanders, Moses Kurong y Mande Abdallah ya se habían escapado del resto del pelotón.

En el kilómetro 15, iban con un ritmo de 42:48, que hizo pensar en que el récord vigente podía ser batido. Finalmente, Wasihum se hizo con la primera plaza y el récord, y el suizo Julien Wanders llegó en segunda posición, con un tiempo de 60:09, consiguiendo un nuevo registro nacional suizo, de Europa sub-23,y sexto mejor registro europeo de la historia. El podio se completó con Kurong Moses; y, por su parte, Ricardo Rosado, el español mejor clasificado logró marca mínima para el Mundial.

"Correr en Barcelona ha sido una experiencia fantástica. En la salida me he sentido muy cómodo, pero no pensaba que podía conseguir un tiempo tan bueno. Superado el ecuador de la carrera me he dado cuenta de que bajar de los 60 minutos era un objetivo factible y he apretado para conseguirlo. El recorrido tiene todo el potencial para conseguir buenos tiempo. Estoy muy satisfecho", afirmó Wasihum después de la prueba.

Por otro lado, en la categoría femenina del medio maratón barcelonés, la etíope Daba Tejitu se alzó con la victoria con un tiempo de 1:08:36, aventajando por un solo segundo a su compatriota Kuma Dibabe, y el tercer puesto ha sido para la atleta de Rwanda Salomé Nyirarukundo, con un tiempo de 1:08:48.

En esta prueba, hasta dos atletas españoles han conseguido la mínima para el Mundial de media distancia de Valencia: la primera, la canaria Aroa Merino, con un tiempo de 1:13:48, y la segunda, Marta Galimany, con 1:14:04.