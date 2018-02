Lucas Eguibar: "El circuito me encanta, de principio a fin"

Phoenix Park (Corea del Sur), 12 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, doble subcampeón mundial -el año pasado- y ganador de la Copa del Mundo de boardercross -hace tres temporadas- explicó a EFE este lunes en Phoenix Park, donde pudo probar el circuito olímpico de los Juegos de PyeongChang 2018, que éste "le encanta, de principio a fin".

El guipuzcoano Eguibar, que cumplió 24 años el pasado viernes, coincidiendo la Ceremonia de inauguración de los Juegos de PyeongChang en la que ejerció de abanderado de España, comentó que "la verdad es que (el circuito) es 'súper-guapo'.

"Es una instalación increíble. han abierto la inspección para todo el mundo, algo que no suelen hacer; y es una pasada. Es una barbaridad lo que han hecho aquí. Es increíble el trabajo que han hecho", recalcó 'Luki', que partirá entre los favoritos en la prueba del próximo jueves y que este lunes abrió pista en el circuito olímpico de los Juegos de invierno.

"Nada más llegar hemos visto todo gigante. Saltos grandes, una velocidad tremenda... He de decir que al llegar lo primero que pensé es 'madre mía, lo que han hecho aquí", afirmó el campeón donostiarra.

"Preguntaron que quién quería salir primero y no lo dudé. Ya puedo decir que he sido el primero en probar el circuito olímpico de PyeongChang", comentó a Efe 'Luki'.

"La verdad que me he lanzado ahí. Pero es muy parecida a la de la competición que hicimos aquí hace dos años, que tenía muy visualizada. Me la conozco de memoria", dijo.

"Me he tirado y la verdad es que muy contento. Todos estábamos pensando ¿cómo será?, ¿qué hacer?; y me he tirado yo a por todas", añadió.

"Es una pasada de circuito. Me ha encantado, de principio a fin. Me he encontrado muy cómodo, aunque he hecho sólo dos bajadas. Hacía un poco de viento y las referencias no han sido del todo las mejores, pero en apenas dos bajadas me he sentido 'súper cómodo', algo que no me suele suceder", explicó a Efe este lunes en Corea del Sur, 'Luki'.

"Y eso es debido a todo el trabajo que hemos hecho este año y el pasado con la visualización de la Copa del Mundo que tenemos aquí", dijo Eguibar, que en Sochi (Rusia) hace cuatro años, capturó Diploma olímpico, al acabar séptimo.

"Ya tengo ganas de que llegue mañana, porque aquí veía a todo el mundo haciendo cosas y parecía que yo estaba de vacaciones. Así que tengo ganas de ir a entrenar otra vez mañana", manifestó a Efe este lunes, en Corea del Sur, Lucas Eguibar.