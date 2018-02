Pliúschenko: "Javi Fernández puede entrar fácilmente en el podio"

Moscú, 14 feb (EFE).- El ruso Yevgueni Pliúschenko, doble campeón olímpico y uno de los mejores patinadores de la historia, pronosticó hoy que el español Javier Fernández puede entrar fácilmente en el podio en PyeongChang.

"No digo en el primer puesto, aunque los Juegos traen tantas sorpresas que todo es posible. Pero creo que puede entrar fácilmente en el podio", dijo a Efe Pliúschenko en la academia que lleva su nombre en el sur de Moscú.

Pliúschenko, que se colgó el oro en 2006 y 2014 y la plata en 2002 y 2010, recordó que "lamentablemente Javier no tiene por ahora medallas olímpicas en su haber, pero es algo que puede cambiar pronto".

"Tiene un gran entrenador, un gran equipo. Han hecho un gran trabajo. Tiene unos programas muy interesantes. Javier debe hacer su trabajo. No intentar volar y hacer más de lo que sabe. Debe hacer aquello de lo que es capaz, algo que él sabe hacer muy bien", comentó.

El ruso relata que conoce al patinador español desde que éste tenía 8 ó 9 años, ya que entrenaban en la misma pista en la ciudad española de Jaca.

"Durante diez años iba a entrenar cada verano a Jaca. Cuando era pequeño era un niño torpe y no destacaba especialmente, pero con su trabajo y esfuerzo, mordiendo el hielo, se ha convertido en un gran deportista, grandísimo, bajo mi punto de pista", dijo.

Pliúschenko dijo que conocía a Fernández "muy bien como persona y como deportista", ya que actúan juntos en muchos torneos de exhibición.

"Es una fantástica persona. Es mi amigo. Hemos pasado mucho tiempo juntos", comentó.

Pese a la lesión que ha arrastrado este año, cree que el favorito a la victoria en los Juegos es el japonés Yuzuru Hanyu, al que dice que ha visto patinando y que "no tiene mayores problemas", aunque también mencionó a su compatriota Uno, al español, al estadounidense Nathan Chen y al canadiense Patrick Chan.

"Está patinando fantásticamente bien, sin mayores problemas. Tengo material de vídeo de los entrenamientos que lo confirma", dijo, enarbolando el teléfono móvil.

El ruso augura que Hanyu, que es entrenado al igual que Fernández por el canadiense Brian Orser, "tendrá energías suficientes para hacerlo bien".

"Si no hubiera sufrido una lesión, diría que Hanyu ganaba con absoluta seguridad. El japonés es de otra liga. Está la primera liga y LaLiga", comentó, en clara alusión al fútbol español.

Con todo, no descarta "sorpresas", ya que en los Juegos "siempre" las hay y es que "no todos soportan la presión de los cinco anillos olímpicos" y "algunos no pueden controlar ni los nervios ni sus emociones".

En su opinión, el patinaje artístico avanza a "marchas forzadas", especialmente en lo que se refiere a la técnica y a la dificultad de los programas.

"Cojamos por ejemplo al norteamericano Nathan Chen, que es capaz de hacer todos los cuádruples. Es el primer hombre en la historia que es capaz de hacerlo en un solo programa", apuntó.

Y agregó que Javier Fernández también es capaz de hacer tres cuádruples: "Un toe loop (bucle picado), un Salchow y un Rittberger".

"Puede ser que ahora haya menos coreografía y menos teatro, que es algo que no me gusta, pero lo solucionaría añadiendo 15 ó 20 segundos, lo que permitiría que los patinadores tuvieran más tiempo para hacer programas más artísticos", comentó.

A su vez, Pliúschenko no se mordió la lengua a la hora de aludir a la exclusión de un buen número de deportistas rusos por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

"Siento una gran decepción. Todo el mundo sabe que, en gran medida, es una historia política, que no es deporte. En lo que atañe a Rusia, no es justo y no son unos Juegos limpios", apuntó.

Tachó la exclusión como una "puñalada en la espalda" y consideró especialmente "injusta", "horrible" e "inhumana" esa decisión en relación con los deportistas paralímpicos.

"La mayoría de esos deportistas son limpios. Claro que hay sinvergüenzas que hacen trampas para lograr resultados, pero no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo", insistió.

Y recordó que la actual campaña contra Rusia viene de antes de que Rusia obtuviera en derecho a organizar en 2014 los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que consideró "los mejores de la historia".

Aunque culpó a los funcionarios deportivos rusos de "inacción" a la hora de defender los intereses de los atletas rusos y clamó por su sustitución por otros "más jóvenes y preparados".

Al mismo tiempo, Pliúschenko se congratuló de que muchos extranjeros apoyen a Rusia, lo que se pudo ver en PyeongChang, donde en las gradas "se podía ver a muchos aficionados con banderas rusas".

"Es lo correcto, ya que el deporte y los Juegos deben unir a los países", aseveró Pliúschenko, que después de ver cumplido el sueño de abrir su propia academia ahora espera entrenar a una nueva generación de patinadores con vistas a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Ignacio Ortega