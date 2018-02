Plaza: "En la Copa es importante no desdibujarse, jugar y divertirte"

Málaga, 14 feb (EFE).- El técnico del Unicaja, Joan Plaza, afirmó ante el duelo de este jueves con el Real Madrid, en los cuartos de final de la Copa del Rey, que en este torneo "lo importante es no desdibujarse" ni estar "atemorizado", sino "jugar y divertirte", y confió en su equipo pese a que el rival es, a priori, el favorito.

El entrenador del conjunto malagueño manifestó este miércoles en rueda de prensa que el Unicaja llega a Las Palmas de Gran Canaria, sede de la Copa, en una buena progresión y que le "gustaría llegar a los dos últimos minutos con opciones de ganar" y que, "por una vez, el pez pequeño se comiera al grande", en alusión al vigente campeón.

Plaza, que dirigió a los madridistas entre 2006 y 2009, aseguró que su equipo "está ilusionado" con el torneo y con "ganas de intentar ser la sorpresa", al percibir que llegan "contento" a esta cita, aunque recordó lo sucedido en la pasada jornada liguera en la cancha del Baskonia, donde perdieron por dieciocho puntos.

Sobre esta derrota, el barcelonés reconoció que les "hizo daño el tercer cuarto de Vitoria", pero subrayó el gran crecimiento que el Unicaja está experimentando en los últimos meses, ya que "desde noviembre" sus jugadores "se divierten jugando".

Recordó, además, que esta temporada ya han vencido "a equipos favoritos como el Fenerbahçe, el Barcelona o el Madrid", pero recalcó que en estos cuartos tendrán que "ser sólidos atrás" y también "explotar" sus "opciones al máximo", aunque si el conjunto blanco "tiene un nivel alto de eficacia es difícil ganarles".

El preparador del Unicaja resaltó el gran nivel de algunas de las figuras de la plantilla madridista como el base esloveno Luka Doncic, de quien dijo que le tiene "respeto, sobre todo por lo que está haciendo a su edad, pero no más que a otros jugadores, como la pelea de Felipe Reyes, las rachas de (Jaycee) Carroll".

"No me da miedo un solo jugador; me daría más miedo (Sergio) Llull en la pista, no tanto (Luka) Doncic", puntualizó.

Respecto a la huelga que había planteado para la Copa la Asociación de Baloncestistas Profesionales, desconvocada finalmente este pasado martes, Plaza señaló que le "entristece" que se llegue "a estos puntos", aunque espera "que no vuelva a darse" y se ajusten todos "a los nuevos escenarios".