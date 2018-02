Laso: "Gustavo Ayón viaja pero no jugará contra el Unicaja"

Madrid, 14 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, confirmó que el pívot mexicano Gustavo Ayón "viaja" con el resto del equipo, pero también que "no jugará contra el Unicaja", en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey de este jueves.

"Viajamos con todos, menos Sergio Llull y Ongjen Kuzmic que son baja, y en principio también Ayón que no está dado de alta para mañana. Todos están bien y se han entrenado bien, incluso Rudy Fernández y Trey Thompkins que tenían molestias y les dejamos descansar el domingo pasado", dijo Laso.

La presencia de Ayón puede ser una especie de bala en la recámara si el equipo progresa en la competición.

"No he pensado en la semifinal, sinceramente, no lo se. Ayón viaja, está entrenando bien con el equipo, pero mañana no va a jugar. Es lo que puedo decir", apuntó el técnico.

La Copa es una especie de talismán para Laso, que ha ganado con el Real Madrid cinco de las últimas seis ediciones.

"Es una competición muy atractiva, una competición que el aficionado espera todo el año, en la que se juntan los mejores de la competición, en un formato muy atractivo para el espectador. Los equipos llegan en un momento de la temporada en el que están, entre comillas, hechos, rodados y preparados, en un misma ciudad con un gran ambiente. Tiene mucho atractivo. La he vivido como jugador, aficionado y entrenador y me parece si no la mejor, una de las mejores competiciones de baloncesto de Europa y no sólo lo digo yo", resaltó.

"Respecto a las anteriores ediciones, la verdad es que no pienso mucho en ello, bastante tengo con pensar en el Unicaja", añadió Laso.

Hablar de favoritos es casi imposible porque parece una competición, como casi siempre, muy abierta.

"Lo que hace grande a esta competición es la sensación de que todos los equipos tienen opciones y de que todos los equipos van preparados para ser competitivos, cosa que han demostrado durante la temporada. El único equipo que no juega en Europa es el Fuenlabrada y ha hecho una de las mejores primeras vueltas de su historia y los otros siete equipos están al más alto nivel europeo. Hablar de favoritos o de quinielas es muy difícil", comentó.

El equipo llega "bien", según el entrenador.

"Llegamos físicamente bien, sin jugadores importantes pero esto es algo que el equipo ha aceptado desde el primer día. Les veo bien para seguir siendo competitivos y de la cabeza igualmente, no les veo diferentes a la semana pasada o hace dos semanas. Saben que es la Copa y un título", aseguró.

El rival, Unicaja, ganó al Madrid en el Martín Carpena en Euroliga y cayó dos veces en Madrid esta temporada.

"Unicaja es un grandísimo equipo que está haciendo una buena temporada, reconocible en su juego y con jugadores determinantes en el uno contra uno como Jeff Brooks, Adam Waczynski y Nemanja Nedovic, por supuesto, y que fue capaz de ganarnos en Málaga en Euroliga. El partido de ahora pasa por valorar las cosas que hicimos bien y mal y saber que tenemos un partido muy complicado. Es un equipo que tiene muchas armas ofensivas y defensivas", finalizó Pablo Laso.