Regino: "Claro que sé quienes eran Paco y Blanca"

Phoenix Park (Corea del Sur), 15 feb (EFE).- El ceutí de la federación andaluza Regino Hernández acaba de hacer historia al ganar este jueves el bronce de boardercross de snowboard en los Juegos de PyeongChang, la tercera medalla olímpica invernal de toda la historia de España.

Regino, de 26 años, que acaba de unir su nombre al de Paco Fernández Ochoa -campeón olímpico de eslalon en Sapporo'72(Japón)- y al de su hermana Blanca -bronce en el eslalon de Albertville'92 (Francia)- explicó en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este jueves, en Phoenix Park, apenas unos minutos después de ganar su medalla, cómo se siente después de su espectacular gesta olímpica.

Pregunta: ¿Ya se lo cree? ¿Lo ha asimilado?

Respuesta: Ahora mismo, la verdad es que no sé ni cómo estoy. Estoy deseando que llegue la entrega de medallas para poder sentirla en el cuello esa medalla tan deseada. Que como todo el mundo pensará, da igual que sea de oro, plata o bronce.

Soy de las personas que piensan que para ganar el bronce tienes que ir a por el oro, que es a por lo que fui. Si no, te quedas fuera. Estoy 'súper contento', tengo ganas de tenerla en el cuello ya y de volver a casa con ella.

P: En octavos, por los pelos, pero luego a tope, ¿no?

R: Sí. En octavos casi me quedo fuera, fue un momento crítico de cabeza, porque no sabía si era un problema mental, si 'Trío' (El italiano Luca Trionte) había cometido un fallo con las ceras... tenía un cacao tremendo. Pero luego cuando lo hablé con Mauser (su técnico, el italiano Simone Malusa), con Mati (Szul, fisioterapeuta) y con Alex (Martín, segundo entrenador) ya me di cuenta de que había sido un fallo mío, en la salida.

Creo que pasé por cuatro dedos o así a cuartos de final (ríe).

P: Luego ya todo mucho mejor, a partir de cuartos, ¿no?

R: Sí. He hecho una salida increíble y me he puesto primero. Y me he puesto a tirar, hasta la línea de meta.

P: ¿Fue ese, el punto de inflexión psicológico?

R: Sí, porque después de haber sido tercero en la calificación no entendía que casi me quedo fuera por poco en cuartos. No sabía si había cambiado la nieve, si era un asunto psicológico... por eso el gesto de rabia al pasar la línea. Porque acababa de hacer una bajada casi perfecta y me notaba bien

P: Y en semifinales, otra vez primero.

R: Sí. Lo tenía todo muy claro en la cabeza. Salí muy bien y tiré a tope, de nuevo. Casi me caigo en uno de los saltos, porque me fui 'súper lejos'; y he vuelto a pasar primero a la final. Creo que por detrás fue un poco caótico, porque se cayó mucha gente y tuvieron que revisar vídeos y todo eso.

P: Y la final, ¿cómo la afrontó?

R: Lo único que sabía era que, quedase como quedase, no quería que dentro de mi cuerpo quedase una sola gota de energía. Si hubiera quedado quinto me hubiera ido contento también si lo hubiese dado todo.

He tenido la suerte de que he salido muy bien. Y me he puesto detrás de Pierre Vaultier, que, como todos sabemos, esta temporada está intratable. Sabía que lo único que tenía que hacer es seguir su línea. Luego apareció Jarryd Hugues (plata), que ha ido 'súper rápido' todo el día, desde la segunda ronda de la cali.

Lo he luchado en la recta final.

P: ¿Sabe quiénes eran Paco y Blanca Fernández Ochoa?

R: Sí. Claro que lo sé. Este año me dieron precisamente el premio 'Francisco Fernández Ochoa'. Y me lo entregó Blanca, además.

Adrian R. Huber