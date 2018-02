Malusa: Es histórico para España, muy orgulloso de entrenar a este equipo

Phoenix Park (Corea del Sur), 15 feb (EFE).- El italiano Simone Malusa, seleccionador español de boardercross de snowboard, declaró a EFE tras el bronce logrado en esa prueba por Regino Hernández en los Juegos de invierno de PyeongChang que "ha sido histórico para España" y "que está muy orgulloso de entrenar a este equipo".

"Todavía no me he dado cuenta de lo que ha pasado. Hemos hecho un trabajo muy duro durante todos estos meses, con Regino, Luki (Eguibar) y Laro (Herrero). Sobre todo el último mes ha sido durísimo", explicó a Efe este jueves en Phoenix Park el seleccionador, que en los Juegos de Vancouver (2010, en Canadá) compitió contra Regino, al que ahora entrena.

Regino, de 26 años, acaba de e hacer historia al ganar la tercera medalla olímpica invernal de toda la historia de España y unir su nombre al de Paco Fernández Ochoa, campeón olímpico de eslalon en Sapporo'72(Japón); y al de su hermana Blanca, bronce en el eslalon de Albertville'92 (Francia).

"Desde el primer entrenamiento que hemos hecho aquí, Regino siempre ha estado delante. Lo que ha conseguido hoy es historia del deporte español y estoy muy orgulloso de entrenar a este equipo", manifestó a Efe en Corea del Sur el técnico italiano, conocido en ámbitos deportivos como 'Mauser'. "Ahora necesito tranquilizarme y disfrutar del momento", añadió.

"Lo siento por 'Luki', pero tuvo un fallo al chocarse con Omar (Visintin, italiano) en octavos y los dos se cayeron; y quedaron eliminados", comentó el entrenador del equipo estrella de la Real Federación de Deportes de Invierno (RFEDI).

"La suerte ha sido que Regino ha conseguido este medalla histórica para España. Estoy muy contento y orgulloso de haber formado parte de esto", indicó a Efe Mauser en Corea del Sur.