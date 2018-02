Marc Márquez: "Estoy muy contento de cómo he empezado en Buriram"

16/02/2018 - 14:44

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha comentado este viernes tras finalizar en tercera posición la primera jornada de test en el Chang International Circuit de Buriram (Tailandia) que está "muy contento" con esta primera toma de contacto con un trazado que se estrena en MotoGP y que, pese a sus rectas, tiene curvas más lentas de lo que el vigente campeón pensaba.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy contento de cómo hemos empezado los entrenamientos en Buriram. Me he sentido bien desde el principio, así que sólo he intentado conocer bien la pista y, cuando ya tenía ritmo, he empezado a probar algunas cosas nuevas en la moto, centrándome un poco más en la parte electrónica", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez, que llegó a estar en cabeza, desgranó que a medida que pasaba la jornada muchos pilotos se situaron delante y optó, entonces, por haber pruebas. "Tendremos que esperar hasta el último día para entender qué ritmo tiene cada uno. Creo que mañana todo el mundo mejorará bastante", auguró.

"En cuanto al trazado, ayer me pareció más rápido cuando rodé con el scooter; pero hoy, con mi moto, he visto que era más lento de lo que pensaba, con muchas curvas de segunda y tercera marcha. Aún así, hay algunas aceleraciones y fuertes frenadas", señaló sobre el circuito tailandés.

De ahí que opine que los neumáticos puedan tener un papel clave. "Probablemente sea complicado gestionar la duración de los neumáticos, así que también trabajaremos en ello. Estamos muy contentos de cómo ha ido hoy el entrenamiento", concluyó.