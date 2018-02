Modolo, feliz por victoria, afirma que esta vez no se confío como en Granada

Herrera (Sevilla, España), 16 feb (EFE).- El italiano Sacha Modolo, ganador de la tercera etapa de la 64 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía disputada entre Mancha Real (Jaén) y Herrera, se mostró feliz por su triunfo y destacó que en esta ocasión no se confió, como en la jornada inaugural en Granada.

Entonces, el corredor del Education First-Drapac sufrió una decepción, ya que en la línea de meta granadina levantó los brazos para festejar la victoria y fue superado por la parte izquierda por el francés Thomas Boudart, que fue el primer líder de la ronda andaluza.

En declaraciones a los periodistas, Modolo agradeció el trabajo de sus compañeros para afrontar con plenas garantías la llegada en las calles de la localidad sevillana Herrera.

"En esta ocasión no me confié como en Granada y el resultado fue positivo con una victoria que me dará moral para afrontar las próximas pruebas. Me encuentro en un buen estado de forma y ganar una etapa en la Vuelta a Andalucía da prestigio", dijo el ciclista.

Hasta el momento, la mejor temporada del italiano, de 30 años, fue en 2015, cuando consiguió dos victorias en el Giro de Italia, aunque también cuenta con otros triunfos en su país y en China, Turquía, Portugal, Suiza, España, Polonia, Croacia y la República Checa.