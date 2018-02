Barbero (Movistar) recrimina a Modolo una supuesta maniobra irregular en llegada

Herrera (Sevilla), 16 feb (EFE).- El ciclista español del Team Movistar Carlos Barbero, segundo este viernes en la tercera etapa de la 64 Vuelta a Andalucía entre Mancha Real (Jaén)y Herrera (Sevilla), le ha recriminado al italiano Sacha Modolo una supuesta maniobra irregular en el esprint que le ha dado el triunfo.

El corredor burgalés expresó en la cuenta de su equipo en las redes sociales su malestar por el comportamiento de su rival y desveló que el Movistar comentó con los jueces de la carrera la situación que se produjo en la llegada, pero que éstos no estimaron la protesta.

"Le he dicho a Modolo que así no se hacen las cosas. En la última curva me ha embestido literalmente, pero me he repuesto y he llegado con opciones a los últimos 200 metros", explicó Barbero.

Además, Barbero aseguró que también que tuvo que frenar en un momento de la llegada.

"Él ha visto que yo venía con más fuerza y, como se verá en el vídeo, he tenido que frenar y aún así luego todavía le remontaba. Hemos comentado esta situación con los jueces, pero no han estimado la protesta", lamentó el corredor de Movistar.

El ciclista español reiteró su enfado por este hecho y admitió que tiene "una sensación malísima, la que te queda cuando sabes que puedes ganar y no es así", ante lo que recalcó que intentará "hacerlo mañana, pero esta victoria ya no vuelve".