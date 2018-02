Laso: "Tenerife tiene un equipo muy sólido, pero me preocupa más mi conjunto"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 feb (EFE).- Pablo Laso, máximo responsable técnico del Real Madrid, ha comentado que Iberostar Tenerife cuenta con un equipo muy sólido, aunque le preocupa más su conjunto de cara a la semifinal de Copa del Rey que disputarán esta tarde en el Gran Canaria Arena.

"La experiencia no te gana partidos y la inexperiencia no te los hace perder. Ellos tienen jugadores muy expertos, como Vasileiadis, Fran Vázquez, Rodrigo San Miguel, White... Poseen un equipo muy sólido y conjuntado, aunque yo me preocupo más de mi equipo, que ha trabajado bien", ha comentado en rueda de prensa

Laso, que no ha desvelado si contará en el encuentro de esta tarde con el pívot mexicano Gustavo Ayón, ha reconocido que los dos conjuntos estarán muy motivados.

"Estamos hablando de una semifinal de la Copa del Rey. Hemos jugado hace menos de siete días en Liga, pero Tenerife empleó cosas diferentes en el reciente encuentro de Copa ante Valencia, y estoy seguro de que los dos equipos probaremos otras cosas hoy", ha dicho.

El entrenador del Real Madrid no está preocupado por el ambiente de esta tarde, que a buen seguro será favorable al conjunto isleño.

"Nosotros hemos vivido muchas situaciones. Obviamente, el que mejor ambiente va a vivir será el Gran Canaria, que juega en casa. A mí me gustaría hacerlo en Madrid, con 12.000 personas animándonos, pero ahora me preocupa más jugar un buen baloncesto", ha manifestado.