Gómez Noya se proclama campeón del Half Challenge de Wanaka (Nueva Zelanda)

17/02/2018 - 14:33

El español Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón, consiguió la primera victoria del año en Nueva Zelanda, en el Half Challenge de Wanaka sobre distancia de medio Ironman, por delante del neozelandés Braden Currie y del estadounidense Jesse Thomas.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El gallego ya se había entrenado allí en 2017 gracias a las buenas condiciones que se encuentran en esta zona, una circunstancia que le favoreció para afrontar esta competición con apenas un mes de entrenamiento, ya que en noviembre había participado en la distancia de medio ironman.

El ferrolano, de 34 años, fue el mejor en un día gris y húmedo que dificultó aún más las pruebas. En los dos kilómetros de natación se mantuvo en el grupo de cabeza y terminó tercero, y bajó sus prestaciones en el tramo ciclista, en el que acabó octavo tras 90 kilómetros de subidas y bajadas.

En el último tramo, a pie, Gómez Noya marcó la diferencia con una distancia de 17 segundos sobre el segundo, el neozelandés Braden Currie, y de dos minutos al tercer clasificado, el estadounidense Jesse Thomas, campeón del ironman de 2016 en Lanzarote. Así, finalizó con un tiempo de tres horas, 57 minutos y 27 segundos

"Estoy muy contento por haber ganado este triatlón en una zona que tanto me gusta. Me he encontrado mejor de lo que esperaba al llevar poco entrenamiento en 2018 y Currie me ha obligado a darlo todo en la tercera fase. Puede que haya sido el recorrido a pie más duro en el que he competido en toda mi vida por el desnivel. Hacer 1h12 indica lo a tope que hemos tenido que correr", indicó Gómez Noya.

El gallego volverá a España a finales de febrero, y está previsto que su siguiente triatlón sea en Cannes (Francia) el 29 de abril también sobre media distancia.